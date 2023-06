Medien Die Depesche von heute Die Nachrichtenagentur Keystone-sda soll stärker subventioniert werden. Weshalb eigentlich? Christian Mensch Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es waren die Chefredaktoren der «Neuen Zürcher Zeitung», des «Bund» und des «Journal de Genève», die 1894 das «Syndicat schweizerischer Zeitungen zur Hebung ihres Depeschendienstes» gründeten. Es war die Geburtsstunde der Schweizerischen Depeschenagentur, die heute Keystone-sda heisst und zur Hälfte der österreichischen Presseagentur APA gehört.

Schnell («dépêcher»), verlässlich und günstig sollten die Meldungen für die Weiterverbreitung zur Verfügung stehen. Das galt in den Anfängen und gilt eigentlich noch heute. Doch das kooperative Element hat sich verflüchtigt. Renditegetrieben funktioniert der Nachrichtendienst aber immer weniger. Weder ist er schneller noch günstiger, allenfalls etwas verlässlicher, als was die Onlineredaktionen in die Welt des Internet blasen.

Trotz aktuell schwarzer Zahlen ist Keystone-sda mittelfristig gefährdet, so dass der Bund evaluiert, welche finanzielle Krücken den Weiterbestand sichern könnten. Denn darin sind sich sowohl Politik als auch Medienbranche einig: Eine nationale Nachrichtenagentur ist wichtig; mehr noch: systemrelevant und damit untouchable. Damit scheint sich die Frage zu erübrigen: weshalb eigentlich?

Immer weniger Redaktionen stützen sich bei ihrer Berichterstattung auf die 234'440 Meldungen, die Keystone-sda im vergangenen Jahr verbreitete. Weshalb also dieser Aufwand? – Ohne die Wiederbelebung des kooperativen Gedankens wird sich darauf keine sinnvolle Antwort finden.