EM-Qualifikation Jetzt live: Die Schweiz startet mit Itten und Steffen in die EM-Qualifikation gegen Weissrussland

Die Schweizer Nati steht am Samstagabend erstmals seit der 1:6-Niederlage gegen Portugal an der WM auf dem Platz. Gegen Weissrussland startet die Nati in die EM-Qualifikation. Die Partie können Sie hier im Liveticker mit Stream verfolgen.