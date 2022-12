Medien Die Toten von Katar An der Fussball-WM wurde nicht nur das beste Nationalteam gesucht, sondern auch um um Menschenrechte, Klimawandel und Energiekrise gerungen. Das hat die mediale Berichterstattung überfordert. Christian Mensch Drucken Teilen

Kurz vor dem Endspiel lässt sich festhalten: Die Berichterstattung zur ersten Winter-Männer-Fussball-Weltmeisterschaft im arabischen Katar ist missglückt. Nicht jene über die Darbietung der Athleten in kurzen Hosen und der Dompteure an der Seitenlinie. In diesem Bereich des Entertainment-Journalismus waren die Medienschaffenden, von einigen Offside-Stellungen abgesehen, auf der Höhe des Balls, wenn auch mit einem wenig variantenreichen Spiel.

Ganz anders die Berichterstattung, die sich mit dem Geschehen neben dem grün eingefärbten Rasen befasst. Nicht dass es quantitativ daran gemangelt hätte. Doch hat sie uns das Land, seine Sitten und Gebräuche tatsächlich nähergebracht? Oder waren die präzisen Darstellungen, die es auch gab, nicht überschüttet von klischierten Übertreibungen, genährt von aufwendig geführten Kampagnen, die uns weismachen wollen, im Emirat sei entweder alles bestens oder doch alles ganz schlecht?

An der Zahl der Toten, die es im Zusammenhang mit der WM und dem Bau der Stadien tatsächlich oder angeblich gegeben hat, lässt sich dies illustrieren. Sind es nun 15000 oder 3 Arbeiter gewesen, die ihr Leben verloren? Wer bietet mehr? Wer am wenigsten? Wurde der Journalist Grant Wahl ermordet, wie durch die Weltpresse geisterte? Nein, er starb an einem Aneurysma, wie die Ehefrau richtigstellte. Der Kompass der Glaubwürdigkeit ist abhandengekommen, korrumpiert durch die offen dargestellte Korruption. Mit Sportgeist lässt sich sagen: Diesen Steilpass haben wir nicht verwertet.