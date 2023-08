Medien Klimatische Medienerwärmung In den kommenden Wochen wird die mediale Debatte hitzig: Es stehen Wahlen vor der Tür. Ob sich das Klima dabei auch tiefgreifend wandelt, wird sich erst im Nachhinein weisen. Christian Mensch Drucken Teilen

Der Wahlkampf ist ein Kampf um die mediale Öffentlichkeit. Bild: Chris Iseli / LZB

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Am Horizont bilden sich bereits jene Gewitterzellen, aus denen es bald Mitteilungen hagelt. Von allen Seiten wird anhaltendes Donnergrollen zu hören sein. Mediales Blitzlicht wird irrlichternd Hinterhöfe ausleuchten. Eine Woge von Medienkonferenzen wird die Redaktionen überfluten.

Die eidgenössischen Wahlen stehen an. Jede Partei versucht ihre Themen zu setzen, jeder Kandidat will sein Revier markieren, jede Kandidatin eine Duftnote setzen. Die Bisherigen werden ihre Erfahrung, die Newcomer ihre Unverbrauchtheit betonen. Sie alle produzieren einen Wind, der den Medienschaffenden warm um die Ohren schmeichelt. Denn nie scheinen sie in den politischen Kreisen beliebter als in der Vorwahlzeit. Alle wollen sie medial Erwähnung finden.

Dahinter stehen Verbände und andere Lobbyvereinigungen, die mit stolzen Budgets für stürmische Zeiten sorgen. In die Redaktion tropfen wie zufällig Indiskretionen, die geeignet sind, den jeweils anderen einem Platzregen auszusetzen. Das mediale Klima wird sich spürbar verändern, es wird so hektisch wie hitzig.

Wie bei jeder Klimaveränderung wird es aber nicht einfach sein, zu unterscheiden, was einfach einer saisonal, wahlbedingten Schwankung entspricht oder was auf eine tiefergreifende Veränderung hinweist. Und wie bei jeder Debatte um Klimaveränderung ist klar, dass sicher jene falsch liegen, die gar keine Veränderung wahrhaben wollen.