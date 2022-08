Medien Völlig neue Töne: diese SRF-Abgänge sagen artig Danke Zwei weitere Ressortleiterinnen verlassen den öffentlich-rechtlichen Sender. Nicht im Streit, sondern mit gegenseitigem Lob. Das macht skeptisch. Christian Mensch Drucken Teilen

Verlassen SRF und sind dankbar: Sandra Leis (links), Redaktionsleiterin Aktualität, Kunst und Gesellschaft, und Susanne Witzig, Redaktionsleiterin Hintergrund und Podcast. Bilder: SRF/Valérie Chételat/Oscar Alessio

Wer erinnert sich nicht an die Geschichten der vergangenen Monate: Schon wieder habe bei SRF ein bekanntes Gesicht der Kamera oder eine bekannte Stimme dem Mikrofon den Rücken gekehrt. Was sei bloss los beim öffentlich-rechtlichen Sender, dass Medienschaffende gleich reihenweise von der vermeintlichen Wohlfühloase in die freie Wildbahn der kommerziellen Medien flüchten?

Die Rede vom Exodus ist nicht ohne Auswirkungen geblieben. Die Medienberichte nagen am Selbstbild von SRF, doch ein guter Arbeitgeber zu sein. Und zweifellos ermuntern sie den einen oder die andere zur Nachahmung, sich ebenfalls anderswo umzusehen. Zumindest kommunikativ hat SRF nun reagiert: Abgänge werden nicht mehr verschämt, sondern offensiv verkündet. Zuletzt sind es zwei Ressortleiterinnen in der SRF-Kulturabteilung, Sandra Leis und Susanne Witzig, die sich entschlossen haben, «sich neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zu widmen».

Dass sie Opfer einer weiteren Reorganisation geworden sind, lässt sich nach Lektüre der Medienmitteilung kaum mehr behaupten. Schliesslich bedanken sie sich mit warmen Worten und ausführlich bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der sie mit Dank und Bedauern gehen lässt. «Nie hätte ich gedacht, dass ich zwanzig Jahre bei SRF bleibe», lässt sich Witzig zitieren, die nun ins Sabbatical geht.

Die Rhetorik führt allerdings auf ein Nebengleis: Das eigentliche Problem (nicht nur) bei SRF sind nicht Abgänge, sondern vielmehr die spärlichen Zugänge.