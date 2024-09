Medienkolumne Schöne neue Werbewelt: Warum gute Werbung politisch unkorrekt sein müsste, aber die Branche das Gegenteil versucht In der Medienkolumne schreibt Verleger Matthias Ackeret, warum die Werbebranche nicht nur wegen Google und Co. einen schweren Stand hat, sondern auch wegen selbst auferlegter Korrektheit. Matthias Ackeret, Verleger «Persönlich» Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das war einmal: Zigarettenwerbung ist nicht mehr erlaubt. Keystone

An diesem Samstag kürt der ADC, die Vereinigung der Schweizer Kreativen, die originellste Werbung des Jahres. Seit 1976 ein Highlight der Selbstinszenierung. Zwar immer noch Hollywood, aber mit einem Hauch von Titanic.

Die Branche, die 23'000 Personen beschäftigt, steht unter massivem Druck. So fliesst jeder dritte Werbefranken und rund drei Viertel der Onlinewerbung zu Google, Facebook, Instagram oder Tiktok. Dadurch gehen der Branche 2 Milliarden Franken verloren. Zwar halten sich die ausländischen Techgiganten an den biblischen Grundsatz: «Geben ist seliger als nehmen» - nur leider in umgekehrter Richtung. Vom kassierten Geld fliesst kein Rappen zurück.

Auch sonst hat die Branche einen schweren Stand: Zigarettenwerbung ist Vergangenheit, jetzt fokussieren sich die Werbeayatollahs auf Süssgetränke, Reisen, Fleisch und Autos. In Biel soll es nur noch zweisprachige Plakate geben, in Zürich werden elektronische Werbescreens verboten. Sogar der ADC hat sich dem Zeitgeist anpasst und wählt erstmals die nachhaltigste und diverseste Kampagne.

Eigentlich ein Widerspruch, zeichnet sich gute Werbung auch durch politische Unkorrektheit aus. Die älteste Kampagne war der Rausschmiss von Adam und Eva aus dem Paradies; und dies mithilfe eines sündigen Apfels. Werbung mit einem Genussmittel zur Aktivierung sexueller Energie? Mehr Tabu geht nicht.