Medienkolumne Die Welschen können's besser: Was SRF von der «Tagesschau» des Westschweizer Fernsehens lernen kann Mehr Sendezeit für die Kriegsverbrechen in Butscha, Live-Interviews mit Experten und eindrückliche Reportagen. Unsere Autorin ist begeistert von der welschen «Tagesschau». Unsere Medienkolumne. Doris Kleck

Das Westschweizer Fernsehen in Genf macht eine gute Falle bei seiner «Tagesschau». Keystone

Die mutmasslichen Kriegsverbrechen in Butscha waren das Thema der Woche. Ein Wendepunkt, der uns die Grausamkeit des Krieges wieder in Erinnerung rief. Sonntag und Montag gehörten in die Kategorie jener Tage, an denen die «Tagesschau» um halb acht Uhr für die interessierte Bürgerin zur Pflicht wird.

Das Schweizer Fernsehen machte einen soliden Job. Ihre kleine Westschweizer Schwester RTS hingegen brillierte. Bereits am Sonntag war ihr Sonderkorrespondent Sébastien Faure in Butscha und berichtete in «19.30» – wie die «Tagesschau» bei RTS heisst – von den Gräueltaten.

Live-Interviews gehören zum festen Bestandteil der Sendung

Am Montag lieferte er eine eindrückliche Reportage nach, nochmals mit einer Liveschaltung. Dazu ordneten Experten die Geschehnisse ein – wie immer in Live-Interviews im Studio. Faures Dokumentation am Montagabend war das Beste, was ein Schweizer Medium zu den Ereignissen in Butscha brachte.

Die «Tagesschau» auf SRF räumte dem Massaker am Montag exakt 2 Minuten und 34 Sekunden ein. Gleich viel wie der Diskussion um die zurückhaltende Kommunikation von Bundespräsident Ignazio Cassis zu den Ereignissen – ziemlich provinziell.

Das ist kein Zufall. Die Westschweizer machen die bessere «Tagesschau». Live-Interviews im Studio gehören zum festen Bestandteil der Sendung. Aber nicht vorwiegend mit eigenen Korrespondenten wie bei SRF, sondern mit Expertinnen, Politikern, Wirtschaftsführen etc. Oder wie kürzlich das entlarvende Interview mit dem russischen Botschafter bei der Uno in Genf. «Tagesschau» schau ich lieber bei RTS.