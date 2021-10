Megabusse Der Credit Suisse droht in Moçambique eine Geldstrafe von mindestens 400 Millionen Dollar Eine schlimme Korruptionsaffäre im Land im Süden Afrikas holt die Grossbank ein. In den USA steht sie offenbar unmittelbar vor einem Schuldeingeständnis

Bereits 2015 war bekanntgeworden, dass bei einer Kreditvergabe der Credit Suisse International in London an staatsnahe Firmen in Moçambique nicht alles rundgelaufen war. Walter Bieri / KEYSTONE

Die Credit Suisse steht in den USA unmittelbar vor dem Abschluss einer Vereinbarung über einen Strafaufschub. Mit einem sogenannten «Deferred Prosecution Agreement» können Firmen eine Strafuntersuchung abwenden, indem sie sich zur Zahlung einer Geldstrafe und zu Wohlverhalten verpflichten.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstagabend die Filiale Credit Suisse Securities Europa Ltd in London werde für ihre Rolle in einer korrupten Finanzierungsaffäre in Moçambique ein Schuldeingeständnis abgeben und eine Strafe von mindestens 400 Millionen Dollar zahlen. Die Agentur bezieht sich auf die Aussage eines Anwalts der Bank in einer gerichtlichen Anhörung. Von der Bank war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme erhältlich.

Grosse Fische - aber nicht im Wasser

Vor acht Jahren hatte Credit Suisse zusammen mit der russischen Grossbank VTB und teilweise auch mit der französischen BNP Paribas zuhanden der Regierung des südostafrikanischen Staates Moçambique Milliardenkredite organisiert, die unter anderem dem Aufbau einer Fischereiflotte hätten dienen sollen. Aus dem Fischfang wurde nichts. Umso lukrativer waren die geheimen, am nationalen Parlament vorbeigeschummelten Kredite aber für einen Kreis eingeweihter Investment Banker, Unternehmer und politischer Eliten in Maputo.

Von den rund zwei Milliarden Dollar, die das gemäss Weltbank-Statistik drittärmste Land der Welt zum Nutzen der eigenen Bevölkerung hätte investieren sollen, sind nach den Erkenntnissen amerikanischer Korruptionsermittler rund 200 Millionen Dollar entwendet worden. Der Rest des Geldes liegt auf dem Schuldenberg, der 2016 im Zug einer Wirtschaftskrise in dem gasreichen Land sprunghaft angestiegen ist.

Der Internationale Währungsfonds schlägt Alarm

Mit der damaligen Krise begann der Schwindel auch aufzufliegen. Der Internationale Währungsfonds realisierte im Frühjahr 2016, dass die Regierung zwei von drei Grosskrediten verschwiegen hatte. Bekannt war bis dahin nur eine von Credit Suisse, VTB und BNP arrangierte öffentliche Anleihe über 850 Millionen Dollar. Alarm löste beim Währungsfonds auch der Umstand aus, dass alle drei Kredite mit staatlichen Garantien versehen worden waren.

Entscheidend voran kamen die Ermittlungen erst als die US-Justiz gegen acht mutmassliche Hauptakteure Anklage erhob. Darunter drei vormalige Credit-Suisse-Banker die 2018 in London verhaftet und in die USA ausgeliefert wurden. Das Trio bekannte sich im nachfolgenden Strafprozess schuldig und wartet seither auf die Bekanntgabe des Strafmasses. Der Neuseeländer Andrew Pearse gestand ein für die Orchestrierung der Kredite 45 Millionen Dollar in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Politiker und Funktionäre in Moçambique, welche die geheimen Deals möglich gemacht hatten, sollen rund 150 Millionen Dollar einkassiert haben.

Ein Musterprozess in Maputo und weiteres Ungemach für die Credit Suisse

In der Hauptstadt Maputo läuft derzeit ein Strafprozess gegen 19 mutmassliche Schlüsselfiguren der Korruptionsaffäre. Unter ihnen auch der älteste Sohn vormaligen Präsidenten Armando Guebuza. Viele Beobachter hatten erwartete, dass der Prozess rasch zu einer Alibiübung verkommen könnte, zumal der amtierende Präsident des Landes, Filipe Nyusi, unter dem alten Regime schon Verteidigungsminister gewesen war und wenig Interesse an einer lückenlosen Aufarbeitung des Skandals haben dürfte. Inzwischen aber wird der Prozess als Prüfstein für die Unabhängigkeit der Justiz in Moçambique gesehen. Die 30-Millionen-Bevölkerung partizipiert intensiv via TV-Liveübertragung.

Für die Credit Suisse ist die Sache auch nach dem Vergleich in den USA nicht ausgegessen. Auf die Bank wartet 2023 ein weiterer Prozess in London. Die Bank wird dort erklären müssen, weshalb sie die inzwischen als verfassungswidrig annulierten staatlichen Kreditgarantieren akzeptiert und den Anlegern als Investitionsschutz verkauft hatte. Bislang hatte sich die Credit Suisse stets in der Rolle der Betrogenen gesehen. Die Bank argumentierte jeweils, ihre drei Ex-Mitarbeitenden hätten die kriminellen Geschäfte in eigener Regie hinter dem Rücken der Bankführung eingefädelt. Man darf gespannt sein zu sehen, wie ein Schuldeingeständnis diese Argumentation verändern wird.