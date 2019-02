Meggen: Neuer Leiter

bei der LUKB-Zweigstelle Remo Lifart verantwortet neu die Geschäfte der Luzerner Kantonalbank in Meggen. Raphael Bühlmann

Remo Lifart. (Bild: PD)

Remo Lifart ist seit dem 1. Februar 2019 neuer Leiter der LUKB-Zweigstelle in Meggen. Er folgt damit auf Thomas Vogel, der die Zweigstelle über zwölf Jahre geführt hat. Wie es in einer Medienmitteilung der Bank heisst, habe Vogel per Anfang Jahr am LUKB-Hauptsitz in Luzern die Leitung des Führungssupports Privat- & Gewerbekunden übernommen.

Remo Lifart (Jahrgang 1983) habe bereits die Lehre in der LUKB absolviert und sei Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Nach verschiedenen Funktionen am Hauptsitz ist er seit 2013 als Kundenberater und als Stellvertreter des Zweigstellenleiters in Meggen tätig. Remo Lifart ist in Inwil aufgewachsen und wohnt heute in Perlen.