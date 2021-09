Migros Die Marken «ONE Training Center» und «Only Fitness» verschwinden Die Migros ordnet das Geschäft mit Fitnesscentern neu. Ein Stellenabbau ist nicht geplant.

Eine Gruppe trainiert im Fitnessstudio Activ Fitness mit Maske in Zürich-Oerlikon. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Migros-Genossenschaften Aare, Luzern und Zürich bündeln ihr Fitnessgeschäft per Anfang 2022 unter dem Dach der Activ Fitness AG, einer Tochter der Migros Zürich. Alle Mitarbeitenden der Fitnessanlagen werden weiterbeschäftigt, wie die Migros mitteilt. Damit wachse die Activ Fitness AG um 43 Fitnessanlagen auf 131 Anlagen. Es entstehe ein Unternehmen mit über 4300 Mitarbeitenden. Aktuell sind 964 Mitarbeitende in den Fitnessanlagen in der Zentralschweiz beschäftigt.

«Mit der Integration bieten wir unseren Kunden geballtes Know-how und schlanke Strukturen und können uns besser auf die Bedürfnisse unserer Fitnesskunden fokussieren», begründet Jörg Blunschi, Geschäftsleiter der Migros Zürich, den Schritt. Gemäss Migros-Luzern-Chef Guido Rast sollen auch die Zentralschweizer Kunden von der Bündelung profitieren.

Nur noch «Fitnesspark» und «Activ Fitness»

Die von der Genossenschaft Migros Aare (Fitnesspark, Fitnessclub, Only Fitness) sowie der Migros Luzern (Fitnesspark, ONE Training Center, Only Fitness) betriebenen Fitnessanlagen werden in die Activ Fitness AG integriert. Gleichzeitig werden die verschiedenen Marken bereinigt: Zur besseren Kundenorientierung sollen die Fitnessanlagen nur noch unter den Marken «Fitnesspark» und «Activ Fitness» am Markt auftreten. Die Kundinnen und Kunden sollen so schrittweise von einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis und einem «attraktiven schweizweit durchgängigen Netz an Trainingsmöglichkeiten» profitieren, heisst es weiter.

Die Migros gehört hierzulande zu den ganz grossen Playern in der Fitnessbranche. Aufgrund der Coronakrise leidet die Branche derzeit aber stark. Die Genossenschaft Migros Luzern hat im Bereich Freizeit/Fitness letztes Jahr 27,6 Millionen Franken umgesetzt. Das entspricht einem Rückgang von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2019. (mim)