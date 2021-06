Milchindustrie Hochdorf einigt sich mit Banken Finanzkennzahl zur Verschuldung wird erst Ende Jahr geprüft.

Blick in die Produktion des Milchverarbeiters Hochdorf. Bild: Pius Amrein (19. Dezember 2019)

Der finanziell angeschlagene Milchverarbeiter Hochdorf hat sich mit den kreditgebenden Banken über die Aussetzung der Prüfung der Finanzkennzahl «Verschuldungsgrad» per 30. Juni 2021 geeinigt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gehen laut einer Mitteilung davon aus, die per Ende 2021 geforderten Finanzkennzahlen einhalten zu können. Als Finanzkennzahlen für den Konsortialkredit gelten der Eigenfinanzierungsgrad sowie der Verschuldungsfaktor. Die Finanzkennzahl Verschuldungsfaktor gilt als verletzt, wenn der Verschuldungsfaktor per 31. Dezember 2021 grösser als vier ist. Für die Eigenkapitalquote gilt per 31. Dezember 2021 eine solche von 40 Prozent. (mim)