Milchverarbeiter Gemeinde Hochdorf will die Grundstücke der Hochdorf-Gruppe kaufen Die Gemeinde will eine aktive Rolle in der Entwicklung des Areals übernehmen. Ein möglicher Kauf der Grundstücke durch die Gemeinde setzt die Zustimmung der Hochdorfer Stimmberechtigten voraus.

Der Sitz von Hochdorf. Bild: PD

Der finanziell angeschlagene Milchverarbeiter Hochdorf muss sein Areal am Hauptsitz verkaufen, um so die Bilanz zu entlasten. Seit vergangenem Mittwoch läuft die Suche nach einem möglichen Käufer. Nun teilt der Hochdorfer Gemeinderat mit, man habe «nach einer ausführlichen Situationsanalyse beschlossen, am Bieterverfahren für den Grundstücksverkauf der Hochdorf-Gruppe zu partizipieren». Die Gemeinde wolle damit eine aktive Rolle in der Entwicklung des «in vielerlei Hinsicht zentralen Areals» übernehmen.

Der Milchverarbeiter hatte vergangene Woche bekannt gegeben, die Produktion in zwei Jahren von Hochdorf ins thurgauische Sulgen zu verlegen. Gleichzeitig sollen die firmeneigenen Liegenschaften in Hochdorf bereits bis zum Ende dieses Jahres verkauft werden. Diese Grundstücke sind Teil des kantonalen Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Hochdorf-Römerswil und befinden sich grossmehrheitlich in der Arbeitszone A. Das Areal im Westen Hochdorfs sei für die Gemeinde von hoher Bedeutung, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Lage in Zentrumsnähe eigne sich optimal für verschiedenste Nutzungen. An diesem Standort seien unter anderem die angestrebte Mobilitätszentrale, eine Aufwertung des Bahnhofareals oder eine Verbesserung der ÖV-Infrastruktur denkbar.

Ein möglicher Kauf der Grundstücke durch die Gemeinde setzt die Zustimmung der Hochdorfer Stimmberechtigten voraus. Der Gemeinderat ist gemäss der Mitteilung überzeugt, dass der Erwerb der Parzellen die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde bilden würde und ist offen für eine allfällige Zusammenarbeit mit Dritten. Eine entsprechende Investition ins Finanzvermögen sei tragbar und schaffe «interessante Perspektiven für die Zukunft». (mim)

