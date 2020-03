Milchverarbeiter Hochdorf streicht nach Riesenverlust erneut die Dividende Der systemrelevante Milchverarbeiter sieht sich nach einem verlustreichen Jahr wieder besser positioniert. Auch die Zentralschweizer Milchproduzenten zeigen sich zuversichtlich.

Blick auf den Hochdorf-Hauptsitz. Corinne Glanzmann

Das «Schicksalsjahr» 2019, wie es Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki am Donnerstag in einer Telefonkonferenz nannte, war für den Milchverarbeiter Hochdorf auch ein verlustreiches. Wegen Sonderabschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen musste das börsenkotierte Unternehmen einen Verlust von 271,4 Millionen Franken hinnehmen. Im Vorjahr hatte Hochdorf immerhin noch einen Reingewinn von 8,7 Millionen Franken ausgewiesen. Auch der Umsatz ist letztes Jahr eingebrochen (siehe Tabelle). Eine Dividende gibt es dieses Jahr erneut nicht, nachdem die Aktionäre schon letztes Jahr im Zuge der vielen Probleme darauf verzichten mussten.

Hochdorf stand letztes Jahr kurz vor dem Konkurs. Im März war der damalige Hochdorf-CEO Thomas Eisenring zurückgetreten, an der darauf folgenden Generalversammlung im April wurde auch der Verwaltungsrat erneuert. Mit diesem Wechsel hatten sich die kritischen Aktionäre durchgesetzt, die dem Verwaltungsrat mehrere strategische Fehler vorgeworfen hatten.

Das Hauptproblem waren die schlecht laufenden Geschäfte der mehrheitlich von Hochdorf übernommenen Babynahrungsfirma Pharmalys. Diese Firma hat Hochdorf mittlerweile dem ehemaligen Besitzer Amir Mechria zurückverkauft, allerdings mit Verlust. Hinzu kamen letztes Jahr aber auch technische Probleme bei der Inbetriebnahme der Sprühturmlinie 9 im Werk Sulgen TG. Dies führte zu einer «relativ geringen Auslastung» der Produktions- und Abfülllinien in Sulgen.

Aufwärts ging es bei Hochdorf erst im Oktober, als das angeschlagene Unternehmen einen überlebenswichtigen Kredit verlängern konnte. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Uckermärker Milch GmbH im Februar dieses Jahres war ein weiterer Befreiungsschlag. Weitere Verkäufe sind geplant.

Per Anfang dieses Jahres hat Hochdorf nun ein Effizienzsteigerungsprogramm gestartet, um die Betriebskosten zu senken. Dabei stünden Personalmassnahmen nicht im Hauptfokus, heisst es aus Hochdorf, vielmehr gehe es beispielsweise darum, Rüst- und Reinigungszeiten sowie Lagerkosten zu reduzieren und Einkaufsaktivitäten zu bündeln. Letztes Jahr reduzierte sich der Personalbestand von Hochdorf wegen der Restrukturierung um 35 Personen.

Generalversammlung wird wegen Corona-Virus verschoben

Für die Schweizer Milchwirtschaft ist Hochdorf wegen der verarbeiteten Milchmenge systemrelevant. Die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) sind mit ihrem Beteiligungsvehikel ZMP Invest mit rund 12 Prozent an Hochdorf beteiligt. ZMP Invest ist damit der drittgrösste Aktionär hinter Pharmalys-Besitzer Mechria und der Stichting General Holdings, die zusammen einen Anteil von rund 40 Prozent halten. «Die Milchverarbeitung bei Hochdorf läuft ordnungsgemäss, was für alle Milchproduzenten in der Schweiz, deren Milch zu Hochdorf geht, sehr wichtig ist», sagt ZMP-Sprecherin Carol Aschwanden. Ihrer Aussage zufolge hat Hochdorf mittlerweile «die dringendsten kurzfristigen Probleme» gelöst. Nach den wichtigen Transformationsschritten könne sich Hochdorf nun wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Wer Hochdorf strategisch in diese neue Phase führen wird, ist aber vorerst unklar. Vier von fünf Verwaltungsräte – darunter Präsident Bernhard Merki – treten bekanntlich nicht zur Wiederwahl an. Grund dafür ist, dass für den Verwaltungsrat unklar ist, welche Strategien die beiden Grossaktionäre Mechria und Stichting genau verfolgen. Wegen des Corona-Virus wurde die Generalversammlung vom 17. April auf den 30. Juni 2020 verschoben.