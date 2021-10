Milliardenauftrag 286 neue SBB-Züge: Alstom reicht wegen «Unstimmigkeiten» Beschwerde gegen Milliardenauftrag an Stadler Rail ein Für zwei Milliarden Franken wollen die SBB beim Schweizer Bahnbauer Stadler Triebzüge für den Regionalverkehr beschaffen. Dagegen wehrt sich der französische Hersteller Alstom.

So sollen die neuen Stadler-Züge aussehen. SBB

Es ist der grösste Auftrag, den die SBB je vergeben haben: Für zwei Milliarden Franken soll der Schweizer Bahnbauer Stadler Rail von Peter Spuhler 286 neue einstöckige Triebzüge für den Regionalverkehr produzieren. Das gab die Bahn Anfang Oktober bekannt (CH Media berichtete). Die ersten neuen Züge sollen ab Dezember 2025 fahren. Das Angebot von Stadler sei das wirtschaftlich und qualitativ beste gewesen, begründeten die SBB den Zuschlag.

Daran meldet der französische Bahnbauer Alstom Zweifel an. Er hatte sich wie auch Siemens ebenfalls für den Auftrag qualifiziert, ging aber leer aus. Nun hat Alstom Beschwerde gegen die Auftragsvergabe eingereicht, wie die SBB am Freitag mitteilen. Die Beschwerdefrist lief am Donnerstag ab.

Visualisierung der neuen Stadler-Züge für SBB, RegionAlps und Thurbo. PD

Alstom habe die Situation nach dem Debriefing durch die drei Anbieter SBB, RegionAlps und Thurbo analysiert, sagt Sprecher Andreas Bonifazi. «Die Bewertungsmatrix enthielt Unstimmigkeiten, die wir gerne geklärt haben möchten. Wir sind überzeugt, dass wir ein sehr wettbewerbsfähiges und geeignetes Produkt angeboten haben.» Das Produkt von Alstom sei bereits in verschiedenen Ländern im Einsatz und habe sich bewährt.

Die SBB schreiben, ob und wie lange die Beschaffung der Triebzüge durch die Beschwerde verzögert werde, könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Die Bahn habe während des gesamten Verfahrens «grössten Wert auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gelegt». Sie beschaffen die neuen Züge gemeinsam mit den Tochterunternehmen Thurbo und RegionAlps.

Alstom ist in der Schweiz nicht unbekannt. Der Konzern hat Anfang Jahr die Übernahme des Bahnbauers Bombardier abgeschlossen und beschäftigt hierzulande 800 Mitarbeitende, die meisten davon im Werk in Villeneuve VD. Zu den Zügen von Alstom, die für die SBB im Einsatz sind, gehören der neue Fernverkehrs-Doppelstockzug «FV-Dosto», die älteren Fernverkehrs-Doppelstockzüge des Typs «IC 2000» und die Eurocity-Züge des Typs «Astoro», die nach Italien und Deutschland fahren. Zudem sind Trams des Herstellers für die Basler Verkehrs-Betriebe und die Verkehrsbetriebe Zürich unterwegs.