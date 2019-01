Mobiliar Luzern

erweitert Geschäftsleitung Die Generalagentur der Mobiliar verstärkt ihr Führungsteam durch Roman Iller. Raphael Bühlmann

Roman Iller. (Bid: PD)

Die Mobiliar verstärkt die Geschäftsleitung der Generalagentur in Luzern. «Das überdurchschnittliche Wachstum der letzten Jahre hat zu einem Ausbau des Beraterteams geführt», schreibt die Versicherung in einer Mitteilung vom Montag. Deshalb werde die Vertriebsführung verstärkt. Dazu habe man entschieden den 31-jährige Roman Iller per sofort zum Mitglied der Geschäftsleitung der Mobiliar Generalagentur Luzern zu befördern. Iller sei seit 12 Jahren für die Mobiliar tätig und habe verschiedene Stationen durchlaufen. Zur Zeit bilde er sich an der höheren Fachschule für Wirtschaft weiter.