Mobility erzielt weniger Gewinn wegen hohen Investitionen

Das Car-Sharing-Unternehmen Mobility mit Sitz in Rotkreuz hat 2018 wegen hoher Investitionen einen Gewinneinbruch erlitten. Der Aufbau einer Elektro-Scooter-Flotte und die Ausweitung der Angebotspalette drückten auf den Profit, teilte es am Dienstag in Rotkreuz mit.