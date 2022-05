Mode Taschen, Schmuck, Kleider: Diese Ladenkette kommt in die Deutschschweiz – und was Manor damit zu tun hat Die Accessoire-Kette Parfois aus Portugal eröffnet demnächst ihren ersten Laden in der Deutschschweiz. Zudem arbeitet sie mit einem einheimischen Anbieter zusammen. Die Hintergründe zur Offensive.

Bald öfter in der Schweiz? Ein Parfois-Laden. Parfois

Madrid, Lissabon, Barcelona – und jetzt auch Zürich: Die Accessoire-Kette Parfois hat in den vergangenen Monaten mehrere neue Läden eröffnet und kommt nun auch in die Deutschschweiz. Im Zürcher Hauptbahnhof wird der portugiesische Anbieter von Handtaschen, Schmuck und Kleidern vornehmlich für Frauen demnächst eine Filiale eröffnen.

Parfois eröffnete im Jahr 1994 sein erstes Geschäft in Porto und zählt mittlerweile 1100 Geschäfte in 71 Ländern. Auch hierzulande ist die Kette bereits vertreten, wenn auch nicht mit eigenen Standorten: In den Manor-Warenhäusern in Genf, Basel, Locarno, Vevey und Yverdon gibt es sogenannte Shop-in-Shops von Parfois.

Expansion mit Franchising

Einen eigenen Laden betreibt Parfois zudem in Lugano. Die Filiale in Zürich wird die Kette ebenfalls selbst betreiben – als Erste in der Deutschschweiz. Dabei soll es nicht bleiben: Parfois sucht im Internet nach Franchise-Nehmern, die ein Geschäft in der Schweiz eröffnen möchten.

Franchise-Nehmer erhalten meistens die Ware, die Logos und die Werbung gestellt und müssen sich an vorgegebene Preise halten, arbeiten darüber hinaus aber auf eigene Rechnung. Das Franchising-Prinzip ermöglicht in der Regel eine schnellere Expansion, als wenn diese zentral geplant würde. Parfois liess eine Anfrage unbeantwortet.

Manor setzt auf Shop-in-Shop

Verstärkt auf Parfois setzt aber auch Manor. Bis Ende des Jahres sollen sechs weitere Shop-in-Shops hinzukommen, sagt Sprecherin Rosalie Wissler. Langfristig sei geplant, die Marke in 40 Filialen der Warenhaus-Kette anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Parfois sei «sehr zufriedenstellend», sagt Wissler. «Im Bereich der Accessoires ist die Marke mit ihrem Konzept und ihrer Preisklasse einzigartig.» Parfois ist preislich günstiger als vergleichbare Anbieter.

Ein Blick auf den Online-Shop von Parfois: Taschen machen einen grossen Teil des Sortiments aus. Screenshot parfois.com

Manor arbeitet bereits mit verschiedenen anderen Marken zusammen, die Shop-in-Shops in den Warenhäusern betreiben. Dazu gehören etwa seit kurzem der französische Multimedia-Händler Fnac (CH Media berichtete), der französische Sportartikel-Händler Decathlon oder die ebenfalls aus Frankreich stammende Kosmetikkette Sephora.

Während Fnac in der Deutschschweiz exklusiv bei Manor erhältlich ist, betreibt Decathlon auch eigene Läden und hat etwa die Flächen der früheren Anbieterin Athleticum übernommen. Sephora wiederum war in der Deutschschweiz lange exklusiv bei Manor zu finden. Im Jahr 2020 eröffneten die Franzosen allerdings im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity den ersten Laden in Eigenregie (CH Media berichtete). Sephora gab damals bekannt, hierzulande auch künftig wachsen zu wollen.