Leserdebatte Ein Sofa zur Miete gefällig? Ikea und Co. wollen Möbel nicht nur verkaufen, sondern vermieten Einzelne Möbelgeschäfte lancieren in der Schweiz das Möbel-Abo. Damit wollen sie Expats, Studenten oder Firmen ansprechen. Gabriela Jordan

Sharing-Konzepte haben in der Wirtschaft bereits viele Sektoren auf den Kopf gestellt: der Streamingdienst Netflix die Filmbranche, der Fahrdienstvermittler Uber die Taxibranche oder der Zimmervermittler Airbnb die Hotellerie. Die Devise «Nutzen statt besitzen» entspricht dem Zeitgeist – und wird nun auch von Möbelhändlern aufgegriffen. Vereinzelte Unternehmen planen, Möbel auf Mietbasis anzubieten. Bereits lanciert wurde das «Möbel-Abo» von der Firma Beliani in Baar ZG. Seit Anfang September kann man bei ihr Lampen, Betten oder Teppiche für mindestens zwei Jahre mieten. Auch das schwedische Möbelhaus Ikea testet momentan verschiedene Abo-Optionen.

Kaufen oder mieten? Einzelne Möbelgeschäfte steigen ins Verleih-Business ein. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Vollkommen neu ist das Möbel-Abo allerdings nicht. Die im Kanton Bern ansässige Firma Packimpex, die auf internationale Umsiedlungen spezialisiert ist, bietet solche Abos schon seit Jahren an – auch unter einer Vertragsdauer von zwei Jahren. Zur Auswahl stehen dort in erster Linie bereits zusammengestellte Zimmerpakete. «Der Markt für Möbelvermietung war in der Schweiz bisher ein Nischenmarkt, während diese Art von Möblierung zum Beispiel in den USA schon lange bewährt ist», sagt Bereichsleiter Ahmad Touhami.

Expats, Firmen und Studenten

Dass nun auch Möbelgeschäfte in den Markt drängen, sieht Touhami nicht als Problem. «Dies kann zu einer Steigerung der Aufmerksamkeit für das Thema führen und auch für uns Wachstumspotenziale mit sich bringen.» Bereits in den vergangenen Jahren sei der Markt für Möbelvermietung gewachsen. Er führt dies aber weniger auf den Nachhaltigkeitstrend als auf Veränderungen in der Arbeitswelt zurück. Zu den wichtigsten Kunden gehören nämlich Geschäftsleute. «Wir beobachten einen Rückgang der klassischen Expats, dafür eine Zunahme kurzer, projektbezogener Auslandeinsätze.»