Monorail-Projekt Schindler erhält Grossauftrag aus Ägypten Der Ebikoner Liftkonzern hat in Ägyptens neuer Verwaltungsstadt den zweiten Grossauftrag innert kurzer Zeit an Land gezogen.

Monorail-Projekt in Kairo. Bild: PD

Nach den Turbulenzen rund um den überraschenden Abgang von CEO Thomas Oetterli kann der Lift- und Rolltreppenkonzern Schindler wieder Positives vermelden. Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch konnte das Ebikoner Unternehmen einen Grossauftrag in Ägypten an Land ziehen. Dieser sieht die Lieferung, Installation und Wartung von insgesamt 136 Aufzügen und 272 Rolltreppen für die Cairo Monorail vor. Diese soll Ägyptens neue Verwaltungshauptstadt mit Ost-Kairo verbinden.

Es sei das erste Projekt im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs für Schindler in Ägypten und zeige den Wachstumsanspruch des Konzerns in der Region, erklärte Julio Arce, Mitglied der Schindler-Konzernleitung und verantwortlich für Europa-Süd. Bereits im vergangenen Jahr hatte Schindler einen Grossauftrag über 129 Hochhausaufzüge für sechs im Bau befindlichen Bürotürme in Ägyptens neuer Verwaltungshauptstadt, die als Hightech-Modell für die Zukunft des nordafrikanischen Landes konzipiert wurde, erhalten. (gr)