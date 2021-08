Aussichten Moral als Spassbremse? Vielleicht nehmen just diejenigen, die Moral als komplett unvereinbar mit Spass wahrnehmen, die Moral zu ernst.

Magdalena Hoffmann.

Kürzlich ist mir beim Stöbern in der Buchhandlung eine Postkarte mit diesem Zitat von Edith Piaf ins Auge gestochen: «Moral ist, wenn man so lebt, dass es gar keinen Spass macht, so zu leben.» Ein wunderbar pointierter Ausspruch, dem – so meine Vermutung – derzeit nicht wenige Menschen sogleich zustimmen würden. Warum aber? Warum fühlen sich manche Menschen von der Moral bedrängt und sehen darin vor allem eine Spassbremse? Als eine mögliche Erklärung dafür kommt mir Folgendes in den Sinn:

Menschen scheinen sich heutzutage von der Moral bedrängt und in ihrem Spass gebremst zu fühlen, weil sich der Bereich des Moralischen immer mehr ausdehnt. Sie haben Mühe damit, dass Lebensbereiche, die sich früher einer moralischen Bewertung entzogen haben wie Ernährung (Stichwort: Veganismus) und Reisegewohnheiten (Stichwort: Flugreisen), mittlerweile zu einer moralischen Frage erklärt werden.

Das kann ich zum Teil nachvollziehen. Auch ich verspüre wenig Lust, mich z.B. für jede verzehrte Bratwurst rechtfertigen zu müssen. Und doch halte ich es für grundsätzlich richtig, dass man sich solchen Fragen nach dem eigenen Konsumverhalten etc. stellen muss. Denn die Ausdehnung der Moral auf bislang «moralfreie» Lebensbereiche dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass der Kreis derer, die es moralisch zu berücksichtigen gilt, grösser wird. Tiere und zukünftige Generationen werden mittlerweile von vielen auch dazu gezählt. Das Wissen um die Auswirkungen unserer Handlungen auf diese führt konsequenterweise dazu, dass viele alltägliche Handlungen – anders als früher – einer moralischen Bewertung unterzogen werden.

Unabhängig davon, ob man eine solche Ausdehnung der Moral für angemessen oder kritikwürdig hält: Sie bedeutet noch lange nicht, dass die Moral andere nichtmoralische Gründe, die wir für unser Verhalten haben – darunter auch mal Spass haben zu wollen oder etwas geniessen zu wollen – stets und ausnahmslos übertrumpft. Moral ist wichtig, aber nicht der einzige Inhalt in unserem Leben.

Interessanterweise ist es just eine Moralphilosophin, Susan Wolf, die für letztere Aussage schon vor einiger Zeit in ihrem Aufsatz «Moral Saints» (dt.: Moralische Heilige) argumentiert hat. Ihr zufolge sollten wir davon absehen, moralische Heilige werden zu wollen. Denn damit würden wir über Gebühr andere Elemente in unserem Leben abwerten. Der moralische Heilige sei zwar sehr, sehr nett, aber auch ein wenig humorlos und langweilig. Mit Han Solo würden wir eher einen Abend verbringen wollen als mit Luke Skywalker. Nun, wer würde dem widersprechen wollen?

Das wirft folgende Fragen auf: Vielleicht nehmen just diejenigen, die Moral als komplett unvereinbar mit Spass wahrnehmen, die Moral sogar zu ernst, weil sie denken, dass diese die Lebensführung eines/r Heiligen von uns verlangt? Liegt der Annahme von der Moral als Spassbremse womöglich eine Karikatur von Moral zugrunde?

Es mag aber noch einen anderen Grund dafür geben, dass einige Menschen das Gefühl haben, von moralischen Forderungen bisweilen geradezu bedrängt zu werden: Sie scheinen moralische Forderungen zuallererst in Form moralischer Vorwürfe wahrzunehmen (ob zu Recht oder zu Unrecht). Moral wird vor allem als Moralismus erlebt.

Diese Wahrnehmung mag teilweise mit dem oben genannten Punkt zusammenhängen. Doch nicht nur die Ausweitung moralischer Forderungen geht einigen zunehmend auf den Geist, sondern vor allem die Art und Weise wie (!) sie vorgetragen werden, und zwar in einer oft empörten, mitunter hartherzigen oder selbstgerechten Manier. Wo aber verläuft die Grenze zwischen berechtigter moralischer Kritik, auf die wir nicht verzichten sollten, und Moralismus? Wie können wir moralische Kritik äussern, ohne moralistisch zu werden? Ein wichtiges Thema, das demnächst eine eigene Kolumne verdient!