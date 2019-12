Nachfolge geregelt: Roche holt fünfte Generation an Bord

Roche zieht Ausbau ihres Hochhaus-Clusters am Rhein in Betracht

Die neuen Roche-Türme im Norden des Basler Hauptsitzes sind noch am Wachsen, und bereits denkt der Basler Pharmakonzern über zusätzliche Hochhäuser nach. Anstelle des alten Forschungs- und Bürotraktes am Rhein könnten ab 2024 drei neue Türme in die Höhe schiessen.