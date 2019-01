Neue Finanzchefin bei Andermatt Swiss Alps Die Urnerin Melina Marty ist die neue Finanzchefin beim Tourismus- und Immobilienentwickler Andermatt Swiss Alps. Rainer Rickenbach

Die Urnerin Melina Marty (30) ist seit diesem Monat neue Finanzchefin beim Tourismus- und Immobilienentwickler Andermatt Swiss Alps. Sie arbeitet seit dem Sommer 2017 als Controllerin dort und tritt nun die Nachfolge von Matthias Jäggi an. Zuvor sammelte Marty sechs Jahre lang Berufserfahrung bei der KPMG in Zug. Andermatt Swiss Alps ist mehrheitlich im Besitz des ägyptischen Investors Samih Sawiris. Diese Woche gab er jedoch bekannt, die Mehrheit an seinen international tätigen Konzern Orascom zu verkaufen.