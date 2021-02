Industrie Neue Gesichter bei Bossard Beim Zuger Schraubenhändler kommt es zu je zwei Wechseln in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat.

(cg) In der Konzernleitung verlässt Steen Hansen nach dreizehn Jahren als CEO von Bossard Nordamerika das Unternehmen. Sein Nachfolger wird David Jones. Der ausgebildete Maschineningenieur war seit 1995 für Sika tätig, seit 2013 als Verantwortlicher der globalen Automotive Division.

Wie Bossard ebenfalls mitteilt, übernimmt Rolf Ritter die neue Funktion des Head Strategy & Business Development. Ritter ist seit Anfang Januar 2020 zurück bei der Bossard-Gruppe, nachdem er bereits zwischen 2004 und 2009 Bossard France als Geschäftsführer geleitet hatte. Zwischenzeitlich war er mit einer eigenen Beratungsfirma als Investor für Tech-Start-ups tätig. In der Geschäftsleitung ist er nun unter anderem für die Prüfung von Start-ups zuständig.

4 Bilder 4 Bilder David Jones.

Eine Google-Managerin im Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat wiederum verzichten Anton Lauber und Maria Teresa Vacalli auf eine Wiederwahl, auf sie sollen Petra Maria Ehmann und Marcel Keller folgen. Petra Maria Ehmann führt heute bei Google als globaler Lead Produkt Partnerschaften im Bereich Augmented Reality. Marcel Keller wiederum ist seit 2018 Mitglied der Unternehmens­leitung des Haushaltsgeräteherstellers Vorwerk International mit Sitz in Wollerau. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die digitale Transformation und die Group IT bei Vorwerk.