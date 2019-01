Neue GL-Mitglieder bei der Gewerbe-Treuhand Samuel Stalder und Tobias Stocker steigen auf. Maurizio Minetti

Samuel Stalder. (Bild: PD)

Die Gewerbe-Treuhand-Gruppe baut ihre Geschäftsleitung aus. Samuel Stalder, Leiter Geschäftsbereich Immobilienmanagement, und Tobias Stocker, Leiter Geschäftsbereich Unternehmensberatung, sind per 1. Januar 2019 zu Mitgliedern der Geschäftsleitung ernannt worden. Hans-Peter Grüter, welcher von 2010 bis 2018 als Mitglied der Geschäftsleitung den Geschäftsbereich Treuhand führte, leitet neu die Niederlassung Sursee und die Region West (Hochdorf, Sursee, Schüpfheim, Willisau) und verlässt die Geschäftsleitung. Seit 2018 leitet René Bucheli den Geschäftsbereich Treuhand.

Tobias Stocker. (Bild: PD)

Die Firmengruppe unter der Gesamtleitung von Bruno Käch beschäftigt über 170 Mitarbeitende. Der Hauptsitz in Luzern und die acht Niederlassungen wurden neu in fünf Regionen eingeteilt: West (Hochdorf, Schüpfheim, Sursee, Willisau), Süd (Stansstad), Ost (Küssnacht am Rigi), Nord (Zug) und Mitte (Luzern und Agglomeration).