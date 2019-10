Neue Köpfe im Departement Gesundheitsschutz der Suva Zwei Interne steigen auf. Maurizio Minetti

Der Unfallversicherer Suva hat zwei neue Abteilungsleiter im Departement Gesundheitsschutz. Philippe Gassmann und Jean-Claude Messerli übernehmen die Führung der neu geschaffenen Abteilungen «Präventionsangebote» beziehungsweise «Präventionsberatung», heisst es in einer Mitteilung. Die beiden Abteilungen wurden bereits im letzten Juni nach der Reorganisation des Departements Gesundheitsschutz neu geschaffen. Sie wurden während dem Rekrutierungsprozess ad interim geleitet, sagt eine Sprecherin auf Anfrage.

Philippe Gassmann leitet die Abteilung «Präventionsangebote». (Bild: PD)

Die Leitung der Abteilung «Präventionsangebote» übernimmt der 31-jährige Philippe Gassmann. Er hat seine Tätigkeit bei der Suva bereits 2012 als Trainee begonnen. Nach Abschluss des Studiums mit einem Master in Bewegungs- und Sportwissenschaften wurde er 2015 Bereichsleiter «Kampagnen und Öffentlichkeit» im Departement Gesundheitsschutz. 2017 absolvierte er das Diploma HSG in General Management. Philippe Gassmann lebt in Horw.

Jean-Claude Messerli leitet die Abteilung «Präventionsberatung». (Bild: PD)

Jean-Claude Messerli übernimmt die Leitung der Abteilung «Präventionsberatung». Er arbeitet seit 2014 bei der Suva, seit vier Jahren als Bereichsleiter «Beratung & Ausbildung» und stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Präventionsangebote. Jean-Claude Messerli ist Marketingplaner mit eidg. Fachausweis sowie Sicherheitsfachmann EKAS. Zudem schloss er 2008 einen Master of advanced Studies in Business Administration (MBA) an der Hochschule Luzern ab. 2019 folgte ein MAS in Philosophie & Management an der Universität Luzern. Der 53-jährige Vater von zwei Kindern lebt mit seiner Familie in Buttisholz.