Neue Studie Alles online, oder was? Die Migros- und Coop-Kundschaft will nicht nur im Internet shoppen Eine Branchenstudie zeigt, wie gross der Online-Anteil beim Einkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten ist - und welche Folgen die Pandemie auf die Einkaufsgewohnheiten hatte.

Noch immer bevorzugt es eine klare Mehrheit, Lebensmittel in Geschäften vor Ort einzukaufen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Online, online, online! So lautet die Devise, wenn Detailhändlerinnen und Detailhändler miteinander fachsimpeln. Nur: Noch ist die Shoppingwelt nicht nur digital, insbesondere wenn es um Brot, Milch oder WC-Papier geht. 84 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz kaufen ihre Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs nach wie vor am liebsten im Laden vor Ort ein. Zu diesem Schluss kommt eine Auftragsstudie der Branchenorganisation Swiss Retail Federation.

Demnach geben gerade mal 2 Prozent der Befragten an, sich hauptsächlich über Online-Anbieter einzudecken. 14 Prozent nutzen beide Möglichkeiten. Hauptargument für den Einkauf im Laden ist die Möglichkeit, Produkte physisch auszuwählen und allenfalls zu testen. Auch die Beratung durch das Verkaufspersonal wird von den Befragten geschätzt.

Neue Anbieter mit Express-Lieferungen

Allerdings hat der Online-Anteil beim Lebensmittelshopping in den vergangenen Jahren im Zuge der Pandemie stark zugelegt. So konnten die orangen Duopolisten Migros und Coop neue Online-Kundinnen und -Kunden gewinnen. Hinzu kamen aber auch neue Anbieter mit Express-Lieferungen von Bier, Chips und Süssigkeiten.

Bei sogenannten Non-Food-Artikeln sieht das Bild hingegen anders aus. Bücher und Musik sowie Elektronikartikel wie Tablets oder Kopfhörer besorgen sich nur noch rund ein Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten im Laden.

2100 befragte Konsumentinnen und Konsumenten

Die repräsentative Umfrage wurde vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman im Auftrag der Swiss Retail Federation bei rund 2100 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Die Branchenorganisation vertritt den schweizerischen Detailhandel ohne die Grossverteiler. Ihre Mitglieder generieren einen Umsatz von insgesamt 23 Milliarden Franken, beschäftigen rund 58’000 Angestellte und sind an 6000 Standorten in der Schweiz vertreten.