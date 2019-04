Neue Verwaltungsräte

bei der CSS Holding AG Die neuen Verwaltungsräte der CSS Holding AG heissen Abir Oreibi Colucci und Markus Bapst. Sie folgen auf Lucrezia Meier-Schatz und Jean-Marc Probst, die wegen der statutarischen Amtszeitbeschränkung aus dem Gremium ausscheiden. Raphael Bühlmann

Der Mitgliederrat der CSS hat an seiner Versammlung vom Samstag Abir Oreibi Colucci und Markus Bapst zu Mitgliedern des Verwaltungsrates CSS Holding AG ernannt. Wie der Versicherer in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt, seien die neuen Verwaltungsräte für die Periode von April 2019 bis April 2023 gewählt. Abir Oreibi Colucci und Markus Bapst treten damit die Nachfolge von Lucrezia Meier-Schatz und Jean-Marc Probst an, die ihr Amt nach zwölf Jahren aufgrund der Amtszeitbeschränkung zur Verfügung stellten.

Abir Oreibi Colucci (50) sei eine Unternehmerin mit breiter internationaler Erfahrung. Zudem ist sie Mitglied des Innovationsbeirates der SGS SA und engagiert sich bei Innosuisse für Schweizer Start-ups. Zuvor war sie bei der chinesischen Handelsplattform Alibaba tätig. Die studierte Politikwissenschaftlerin ist Mutter dreier Kinder und lebt in Genf.

Markus Bapst (58) ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Triform AG in Freiburg, einem Unternehmen für Umweltschutz, Verfahrenstechnik und Analytik. Er ist seit 1999 Mitglied des Grossrates des Kantons Freiburg und Vizepräsident der CVP Freiburg. Der diplomierte Biologe hat an der ETH Lausanne ein Nachdiplom in Umweltwissenschaften erworben und ist Vater zweier Kinder. Markus Bapst gehört seit 2011 dem Mitgliederrat der CSS an.

An der Versammlung des Mitgliederrates wurden zudem Verwaltungsratspräsident Jodok Wyer und Verwaltungsrätin Barbara Hayoz im Amt bestätigt. Beide wurden für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren wiedergewählt.