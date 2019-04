Neuer Besucherrekord: Rigi Bahnen kratzen an der Millionengrenze Erneut beförderte die Rigi Bahnen AG letztes Jahr deutlich mehr Gäste. Fast 10000 Personen waren es an Spitzentagen. Von «Overtourism» sei dennoch keine Rede. Raphael Bühlmann

Rigi-Bahnen-CEO Stefan Otz an der Bilanzmedienkonferenz. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, 5. April 2019)

Das Ergebnis steht und fällt mit den Frequenzen. Das für Bergbahnen allgemeingültige Prinzip bildet für das abgelaufene Geschäftsjahr auch die Grundlage für das positives Geschäftsergebnis der Rigi Bahnen AG. Und: «Die Zahlen sind die Basis, um die anstehenden Investitionen tätigen zu können», sagte Karl Bucher, Verwaltungsratspräsident der Rigi Bahnen, am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz in Luzern.

Die Zahlen lassen sich sehen. Im Vergleich zum Vorjahr beförderte man knapp eine Million Personen auf die Rigi - 14,4 Prozent mehr als im Vorjahr. «Eine schöne Steigerung», bilanzierte CEO Stefan Otz. Dabei habe es keinen Tag gegeben, an dem die Frequenz (Berg- oder Talfahrt einer Person) unter 1000 gefallen wäre. «An 21 Tage verzeichneten wir über 10000 Frequenzen und an unserem absoluten Spitzentag, dem 8. Juni, waren es 18000 Frequenzen», sagt Otz. Bei den internationalen Gästen zählten nach wie vor Chinesen und Koreaner zur Spitzengruppe.

Neue Züge kommen von Stadler

Im Gegenteil, die Kapazitäten an der Rigi sollen weiter ausgebaut werden – verschiedene Projekte seien aufgegleist. Für die Bahnstrecke Vitznau-Kulm soll noch diesen Monat die Bestellung bei Stadler Rail für neue Züge unterzeichnet werden. Ziel ist es, in der Hochsaison die Gäste im Halbstundentakt auf die Rigi zu befördern. Aktuell fährt die Bahn stündlich.

Auch die Gondelbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad soll erneuert werden. Hier hat die Rigi Bahnen derzeit mit Widerständen zu kämpfen. So sammelte René Stettler 3500 Unterschriften für seine Petition «Nein! zu Rigi-Disney-World». Der auf Rigi Kaltbad wohnhafte Kulturwissenschafter rechnet durch die neue Bahn mit zusätzlichem Lärm, negativen Auswirkungen auf Landschaftsbild, den Schutzwald und die Betriebssicherheit. Stefan Otz sagt, dass man mit den in der Sache entscheidenden Stellen, also Umweltverbänden, Behörden, Gemeinden, Landeigentümern und der Bevölkerung, in Kontakt stehe. «Das Problem ist, dass unsere Konzession im September ausläuft. Diese wird wohl verlängert, aber wir wissen nicht wie lange», sagt Otz. Deshalb sei wichtig, die bestehenden Differenzen zu klären – «wir sind zuversichtlich», sagt Otz.