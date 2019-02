Neuer Chef bei Also in Frankreich Guillaume du Roure folgt auf Laurent Mitais.

Der Luzerner IT-Logistiker Also hat Guillaume du Roure als Managing Director und Chief Customer Officer (CCO) der französischen Tochtergesellschaft ernannt. Er habe die Leitung am 1. Februar übernommen, heisst es in einer Mitteilung. Sein Vorgänger Laurent Mitais ist neu für die Übernahmeprojekte auf Gruppenebene verantwortlich. Der neue Frankreich-Chef war zuvor Geschäftsführer der Also-Tochter Lafi. Auf dieser Position beerbt ihn Marc Hia Baile. Dieser soll die Entwicklung technologischer Lösungen wie Internet der Dinge oder 3D-Druck vorantreiben. «Frankreich stellt für uns einen wichtigen Markt dar, in dem wir in den kommenden Jahren mit unseren ICT-Dienstleistungen nachhaltig wachsen wollen. Deshalb stellen wir die Organisation neu auf», lässt sich Also-Konzernchef Gustavo Möller-Hergt in der Mitteilung zitieren. (mim)