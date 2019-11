Neuer Finanzchef bei Hochdorf Jürgen Brandt folgt auf Marcel Gavillet

Jürgen Brandt ist per 18. November zum neuen CFO der Hochdorf-Gruppe ernannt worden. Der Deutsche folgt in dieser Funktion auf Marcel Gavillet, der seit 2003 für die Hochdorf-Gruppe tätig ist. Gavillet wird im Unternehmen verbleiben und Spezialprojekte im Finanzbereich übernehmen, heisst es in einer Mitteilung.

Jürgen Brandt hat in den letzten 15 Jahren bei Von Roll Inova, Austrian Energy & Environment Group und Sulzer als Finanzchef gearbeitet. Seit 2015 wirkte er für verschiedene mittelständische Unternehmen als temporärer Finanzchef. Zudem ist Brandt seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der börsenkotierten Bobst SA.