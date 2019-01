Neuer Geschäftsleiter bei

der SWS Medien AG Print Fabian Diener per 1. Januar die Geschäftsleitung der SWS Medien AG Print in Sursee übernommen. Der Verlag ist eine Tochter der Willisauer Bote Medien und Print AG. Raphael Bühlmann

Fabian Diener. (Bild: PD)

Gemäss Medienmitteilung der SWS Medien AG hat Fabian Diener per 1. Januar 2019 die Geschäftsleitung der SWS Medien AG Print in Sursee übernommen. Er sei bereits seit Februar 2018 als Key Account Manager und Stv. Geschäftsleiter der Druckerei tätig gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Nun werde Diener zusätzlich die operative Leitung der ebenfalls in Sursee ansässigen Werbeagentur 360° media solutions AG, der Schwesterfirma der SWS Print, übernehmen. Mutterkonzern ist die SWS Medien AG in Willisau. Diener tritt die Nachfolge von Robert Lehmann an, der per 31. Dezember 2018 in den Ruhestand getreten ist.