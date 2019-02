Neuer Schlag für die deutsche Luftfahrt Schon wieder wird die deutsche Luftfahrtbranche von einer Insolvenz erschüttert. Sämtliche Flüge der 1986 in Köln gegründeten Airline Germania sind gestrichen. Der Flugbetrieb ist eingestellt.

Die Flugzeuge der Airline Germania heben auch in Friedrichshafen bis auf weiteres nicht mehr ab. (Bild: PD)

Die Airline und das Schwesterunternehmen für technische Dienstleistungen sowie die Germania Flugdienste GmbH haben beim Amtsgericht in Berlin die Insolvenz beantragt. 1100 Mitarbeiter – Crew, Bodenpersonal, Verwaltungsmitarbeiter und Techniker – stehen vor einer ungewissen Zukunft. Durch die Insolvenz der Germania wird die deutsche Flugzeugbranche zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren hart getroffen. Ende 2017 musste die Airberlin ihr Aus bekannt geben. Nun trifft es auch den mit etwa 1100 Mitarbeitern kleineren Anbieter Germania. Nach eigenen Angaben beförderte die Airline mit ihren insgesamt 37 Flugzeuge jährlich vier Millionen Passagiere und steuerte sechzig Ziele in Europa, Nordafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten an.

Zum Vergleich: Der Lufthansa-Konzern, zu dem auch die Swiss gehört, ist 2017 auf 130 Millionen Passagiere gekommen, die Swiss all eine beförderte 19 Millionen Passagiere.

Insolvenz trifft auch kleine Regionalflughäfen

Die Insolvenz trifft nicht nur die Mitarbeiter und viele kleinere Flughäfen in Deutschland, die vom Geschäft mit Germania abhängig sind. Hunderte von Passagieren sitzen entweder im Ausland fest oder ihre bereits gebuchten Tickets verlieren ihre Gültigkeit. Fluggäste, die ihre ­Tickets direkt bei Germania gebucht haben, haben keinen Anspruch auf eine Ersatzbeförderung. Die Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss und Austrian Airline haben den Betroffenen bereits Flüge zu Spezialkonditionen angeboten, auch die Lufthansa-Tochter Eurowings, Condor und der Reiseveranstalter TUIfly wollen gestrandete Passagieren vergünstigt befördern. Berichte über finanzielle Engpässe machten seit Wochen die Runde. Bereits in den vergangenen Jahren schrieb die Germania tiefrote Zahlen.

Der renommierte Luftfahrtexperte Cord Schellenberg sagt auf Anfrage, dass es für mittlere bis kleine Ferienfluggesellschaften schwer geworden sei. «Airlines wie die Germania befinden sich im Sandwich zwischen den klassischen Fluggesellschaften, die inzwischen ebenfalls die Feriendestinationen ansteuern, und den typischen Low-Cost-Airlines wie Easyjet oder Ryanair.» Die begehrten Flugrechte (Slots) und die Flugzeuge der Germania würden rasch in die Hände der Konkurrenz wandern, glaubt Schellenberg.