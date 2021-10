Covid-19 Die Zahl schwerer Krankheitsverläufe deutlich reduziert - neues Coronamedikament weckt Hoffnungen Das Coronamedikament Molnupiravir hat in Studien sehr gute Ergebnisse geliefert. Die USA haben sich schon Dosen gesichert.

Molnupiravir könnte vor schweren Coronaverläufen schützen.

Curevac minus 14,7 Prozent, Novavax minus 12,4 Prozent, Moderna minus 11,4 Prozent, Biontech minus 6,7 Prozent: die Hersteller von Covidimpfstoffen mussten am Freitag an der Börse tüchtig Federn lassen. Umgekehrt schoss die Aktie des US-Pharmaunternehmens Merck & Co. um 8,4 Prozent in die Höhe. Der Grund sind vielversprechende Daten zu dessen Corona-Medikament Molnupiravir.

Der Pharmakonzern will dafür in den USA eine Notfallzulassung beantragen. Merck und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics teilten mit, das antivirale Medikament halbiere bei Infizierten das Risiko einer Krankenhauseinlieferung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufes. Man wolle sich «so bald wie möglich» um den Einsatz in den USA bemühen und auch entsprechende Anträge bei Behörden weltweit stellen.

Keine Toten, weniger Spitalpatienten

Für die Studie wurden 775 Menschen aus verschiedenen Ländern untersucht. Sie waren «leicht oder mittelschwer« an Covid-19 erkrankt und erhielten spätestens am fünften Tag nach dem Auftreten von Symptomen Molnupiravir. Alle Patienten wiesen nach Angaben des Konzerns mindestens einen Risikofaktor auf, der mit einem schlechten Krankheitsverlauf in Verbindung gebracht wird, etwa deutliches Übergewicht oder höheres Alter. Dabei wurden während der Studie der Phase drei 7,3 Prozent (28 Personen) der 385 Patientinnen und Patienten mit leichten oder mittleren Covid-19-Symptomen, die Medikament erhielten, ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Todesfall gab es nicht.

In der Versuchsgruppe mit 377 Patienten, die ein Placebo erhielten, waren es mit 53 Personen fast doppelt so viele, die ins Spital eingeliefert werden mussten. Zudem starben in der Placebo-Gruppe acht Personen.

Mit Blick auf die Wirksamkeit sprach der Immunologe und US-Präsidentenberater Anthony Fauci von «sehr guten Nachrichten». Er kündigte an, die US-Arzneimittelbehörde FDA werde die Daten der Studie so schnell wie möglich prüfen. Für den Fall einer Zulassung hat die US-Regierung nach Angaben des Corona-Koordinators im Weissen Haus, Jeff Zients, bereits einen Vertrag über die Lieferung von 1,7 Millionen Dosen geschlossen. Zients sagte, das Medikament könne «ein potenzielles zusätzliches Werkzeug in unserem Werkzeugkasten» sein, um vor den schlimmsten Folgen einer Corona-Erkrankung zu schützen. Das bei Weitem beste Mittel im Kampf gegen die Pandemie seien aber Impfungen.

Kantone stützen Bundesratskurs

Das sieht auch der Schweizer Bundesrat so: Um die Impfquote in der Schweiz zu erhöhen, rief er am Freitag eine Impfoffensive aus und schickte seinen Plan zur Konsultation in die Kantone. «Angesichts der Grösse des Problems und der Faktenlage ist es nicht nur legitim, sondern auch notwendig, dass wir in die Offensive gehen», sagte Lukas Engelberger, Direktor der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Davon, dass diese als Druckversuch empfunden werden könnte, will er nichts wissen. «Ich finde, dass wir in der Schweiz bisher sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll waren.»

Engelberger glaubt, dass wenn die verschiedenen Aktionen schweizweit in einer Impfwoche gebündelt werden können, viele Leute erreicht werden. «Wir hoffen, dass dann auch Ärzte aktiv auf ihre Patienten und Arbeitgeber auf ihre Mitarbeiter zu gehen.» Auch vom 50-Franken-Gutschein erhofft er sich einen Beitrag. «Jede Impfung zählt, deshalb dürfen wir nichts unversucht lassen.»

Ob die Kantone schliesslich mitziehen, kann Engelberger noch nicht beurteilen. Nicht alle hätten die gleichen Bedürfnisse. «Persönlich bin ich der Meinung, dass wir unser Engagement gemeinsam mit dem Bund verstärken sollten.»