Neuwahl Probleme im Anzug? Die Karriere des designierten Raiffeisen-Präsidenten wirft heikle Fragen auf Der bisherige Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank, Thomas Müller, soll demnächst zum neuen Präsidenten der Raiffeisen erkoren werden. Doch die Personalie verspricht eine heisse Wahl zu werden.

Gute Personalentscheide sind immer auch ein Stückweit Glücksache – oder umgekehrt. Guy Lachappelle, den die Delegierten der 220 Schweizer Raiffeisen-Genossenschaftsbanken im November 2018 zum Verwaltungsratspräsidenten ihrer Dachorganisation gewählt hatten, darf man im Rückblick getrost in die Rubrik Unglücksfälle einordnen.

Der inzwischen 60-jährige Ex-Manager war im Juli dieses Jahres unvermittelt von seinem Posten zurückgetreten, nachdem eine schiefgelaufene, aussereheliche Liebesbeziehung in einer Strafanzeige gegen den Mann gegipfelt hatte. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten habe sich Lachappelle aber nicht zuschulden kommen lassen, stellte die Basler Staatsanwaltschaft diese Woche fest.

Missglückter Seitensprung

Wahrscheinlich wäre Lachappelles missglückter Seitensprung auch medial gar nie so heiss gekocht worden, wenn der frühere Chef der Basler Kantonalbank drei Jahre zuvor nicht zum grossen Erneuerer der Raiffeisen-Gruppe emporstilisiert worden wäre. Die Bank suchte nach der Ära Pierin Vincenz händeringend nach der richtigen Figur für einen Neuanfang.

Vincenz hatte das Selbstverständnis der Wertegemeinschaft Raiffeisen mit seinem mindestens schamlosen Geschäftsgebaren arg beschädigt. Im Dezember muss er vor dem Zürcher Bezirksgericht zum Prozess wegen qualifizierten Betrugs antreten.

Lob für den designierten Präsidenten

Mit der Wahl des 56-jährigen Thomas Müller zum nächsten Kandidaten für das Verwaltungsratspräsidium wollte Raiffeisen offensichtlich keine Risiken mehr eingehen. Er war 2018 zeitgleich mit Lachappelle in das Gremium gewählt worden, um dieses mit seiner langen Karriere in der Schweizer Banken- und Finanzwelt vor allem fachlich zu verstärken.

Thomas Müller biete «Gewähr für Kontinuität in der Führung» und verfüge über «eindrucksvolle fachliche und persönliche Kompetenzen» um die Bankengruppe in die Zukunft zu führen lobt der interimistische Verwaltungsratschef und Wirtschaftsprofessor Pascal Gantenbein in der Medienmitteilung.

Kritische Karriere-Station

Die Stationen in Müllers eindrucksvoller Karriere werfen aber auch heikle Fragen auf. 2010 war der in der Nähe von St. Gallen aufgewachsene Manager als Finanzchef zur Bank Sarasin in Basel gestossen. Diese war zu jenem Zeitpunkt tief in die Cum-ex-Geschäfte mit deutschen Banken verwickelt, über die derzeit verschiedene deutsche Gerichte befinden.

Unter anderem hatte Sarasin über Jahre hinweg Scheinrechnungen an die Adresse der Hamburger Privatbank Warburg in Höhe von über 20 Millionen Euro ausgestellt, mit dem Ziel, die gerichtlich als strafbar qualifizierten Methoden der Steuerhinterziehung zu verschleiern. 2016, als die Cum-ex-Ermittlungen in Deutschland richtig Fahrt aufnahmen, hatte die Kölner Staatsanwaltschaft gegen 30 Sarasin-Angestellte Untersuchungen eröffnet.

Ein Anruf der deutschen Justiz?

Müller ist bislang zwar nie als Beschuldigter aufgetaucht, aber eine Garantie, dass dies so bleibt ist das nicht. Die Cum-ex-Affäre wird in Deutschland als eine der grössten Steuerbetrugsskandale in der Geschichte verhandelt. Inwieweit die Raiffeisen-Banken, deren Delegierte Müller am 3. Dezember auf einer ausserordentlichen Generalversammlung wählen sollen, mit diesen Risiken betraut gemacht wurden, ist nicht bekannt. Auskunft gibt es weder von Müller selbst noch von Interimspräsident Gantenbein.

Dicht halten auch die Vertreter des Raiffeisenbanken-Rates, der im Nachgang zur Vincenz-Affäre unter Lachappelle geschaffen worden war, um die Mitsprache der 220 Genossenschaftsbanken bei wichtigen Fragestellungen der Zentrale institutionell zu verankern. Die Kommunikationssperre mutet eigenartig an. Immerhin ist die Kandidatur Müllers eine echte Bewährungsprobe für das Funktionieren der erneuerten Raiffeisen-Governance. Ein weiterer Flop ist schlicht verboten.