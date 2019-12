Nicht nur Präsident Hubert Achermann geht: Gewichtige Abgänge beim Lucerne Festival Im Stiftungsrat der Fundraising-Organisation des Lucerne Festival kommt es zu mehreren Abgängen. Die Mitglieder Corinna von Schönau-Riedweg und Michel Stadlin treten zurück. Auch Geschäftsführerin Valentina Rota geht.

Hubert Achermann tritt als Stiftungsratspräsident des Lucerne Festival zurück. In der Fundraising-Organisation gibt es nun weitere Abgänge. Roger Grütter

In der sogenannten Stiftung Freunde des Lucerne Festival kommt es zu gewichtigen Abgängen. Aus dem Stiftungsrat treten neben Präsident Hubert Achermann auch die beiden Mitglieder Corinna von Schönau-Riedweg und Michel Stadlin zurück. Ausserdem hat die langjährige Geschäftsführerin Valentina Rota gekündigt, wie es in einer Mitteilung der Stiftung heisst. Die Stiftung Freunde ist die Fundraising-Organisation des grössten Schweizer Klassik-Festivals. Daneben gibt es noch den eigentlichen Stiftungsrat des Lucerne Festival. Beide Gremien präsidierte bis anhin Hubert Achermann.

Begründet werden die Rücktritte mit den Hintergründen zum Ausscheiden von Hubert Achermann. Wie unsere Zeitung vor einer Woche berichtete, räumt Achermann seinen Präsidiumsposten nicht freiwillig, sondern unter massivem Druck. In der heutigen Mitteilung heisst es, die drei könnten «die Entscheidungen rund um die Behandlung der gravierenden Mobbing-Vorwürfe an die Adresse des Intendanten Michael Häfliger nicht mittragen». Zudem lehnen sie das Vorgehen im Zusammenhang mit dem erzwungenen Rücktritt von Hubert Achermann als Präsident der Stiftung Lucerne Festival «entschieden ab». Sie sehen die Integrität der Führung des Festivals in Gefahr und befürchten einen grossen Reputationsverlust.