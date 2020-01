Die Nidwaldner Kantonalbank präsentiert ein Rekordergebnis – an der Spitze des Bankrats kommt es zu einer Wachablösung Die Nidwaldner Kantonalbank hat ein gutes Jahr hinter sich und erhöht erneut die Dividende. Der Kanton erhält rund 10 Millionen Franken. Bankratspräsident Christian Waser übergibt das Amt im Sommer an den Stanser Daniel Bieri.

Bankdirektor Heinrich Leuthard (links) und der abtretende Präsident Christian Waser am Hauptsitz in Stans. Boris Bürgisser (23. Januar 2020)

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Der Bankratspräsident der Nidwaldner Kantonalbank (NKB), Christian Waser, hat sich ein gutes Jahr für seinen Rücktritt ausgesucht. Denn die Staatsbank konnte am Donnerstag das beste Jahresergebnis der über 140-jährigen Firmengeschichte präsentieren. Der 62-jährige gebürtige Engelberger wird sein Amt Ende Juni abgeben. Waser war 18 Jahre lang Mitglied des Bankrats, davon die letzten zehn Jahre als Präsident. «Christian Waser hat mit seiner Fachkompetenz, aber auch mit seiner Menschlichkeit die Geschehnisse der NKB während der letzten knapp zwei Dekaden wesentlich geprägt», sagte Finanzdirektor Alfred Bossard anerkennend.

Präsidiert ab Sommer die Nidwaldner Kantonalbank: Suva-Mann Daniel Bieri. PD

Der künftige Bankratspräsident Daniel Bieri, das neue Bankratsmitglied Alice Rieder und der abtretende Präsident Christian Waser. PD

Als Nachfolger hat die Regierung den Stanser Daniel Bieri ernannt. Der 52-jährige Anlagefachmann und Betriebsökonom arbeitet derzeit als Leiter alternative Investments beim Unfallversicherer Suva in Luzern. Er ist seit 2008 Mitglied des Bankrats und seit 2010 Vizepräsident. Seine berufliche Laufbahn begann er übrigens als Lehrling bei der NKB. Für den frei werdenden Sitz im Bankrat wurde die 34-jährige Alice Rieder aus Ennetmoos für die restliche Amtsdauer bis 2022 gewählt. Sie arbeitet beim Wirtschaftsprüfer BDO in Luzern und wohnt in Ennetmoos. Die beiden treten ihre neuen Funktionen am 1. Juli 2020 an.

Operativ hat die Nidwaldner Kantonalbank ein hervorragendes Jahr hinter sich, was auch mit der guten Börsenentwicklung zu tun hat. Doch auch die früheren Investitionen in Personalweiterbildungen hätten Früchte getragen, wie Waser am Hauptsitz in Stans sagte. In allen drei Segmenten resultierte ein Plus (siehe Tabelle). Darum hat sich die NKB entschieden, erneut die Dividende um ein halbes Prozent auf nun 24 Prozent zu erhöhen. Der Kanton Nidwalden, der 84 Prozent der Anteile besitzt, kassiert damit inklusive der Abgeltung für die Staatsgarantie 10,7 Millionen Franken.

Vorsichtige Gangart bei der Tragbarkeit

Im Kerngeschäft mit dem Zinsdifferenzgeschäft zeigte sich eine kräftige Zunahme bei den Hypothekenvergaben, obschon das Wachstum nicht mehr so stark war wie im Vorjahr und die Margen weiterhin unter Druck bleiben. Diese Abschwächung des Wachstums hatte die Bank vor einem Jahr vorausgesagt. Bankdirektor Heinrich Leuthard sagte, dass man bei der Tragbarkeit nach wie vor mit einem Prozentsatz von 6,5 Prozent operiere.

Obschon nun wieder Rufe zu hören seien, dass Banken den Prozentsatz senken sollen, bleibe man dabei. «Wir sehen gewisse Tendenzen, dass sich Immobilienpreise erhöhen, etwa im Raum Hergiswil. Entsprechend verlangen wir bei höheren Preisen mehr Eigenmittel», betonte Leuthard die zurückhaltende Risikopolitik der Bank. Eine Immobilienblase sehe man in der Region aber nicht.

Im abgelaufenen Jahr haben gewisse Banken die Schwelle für Gebühren auf Negativzinsen gesenkt. Bei der NKB bezahlen Kleinsparer aber weiterhin keine solchen Gebühren. Wie Leuthard sagte, beträgt die Schwelle derzeit zwei Millionen Franken bei Kunden, die sonst keine andere Dienstleistung von der Bank beziehen. Aktuell bezahlen lediglich 20 bis 30 sehr vermögende Kunden beziehungsweise Unternehmen Gebühren für Negativzinsen.

Mit Blick auf das laufende Jahr sagt Leuthard, man erwarte stabile Märkte und eine Beibehaltung des Negativzins-Regimes. «Wir wollen 2020 mindestens das gleiche Ergebnis wie 2019 erzielen, was ambitiös ist», so Leuthard. Um dieses Ziel zu erreichen, gehe man aber keine ausserordentlichen Risiken ein.