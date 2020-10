Österreichische Raiffeisen Informatik zieht sich bei Stanser SoftwareOne zurück

(mim) Beim Stanser Softwarelizenzhändler SoftwareOne kommt es zu Änderungen in der Aktionärsstruktur. Wie das börsenkotierte Unternehmen am Freitag mitteilte, hat die Raiffeisen Informatik ihre Aktien (2,8 Prozent am Unternehmen) am Donnerstag in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zu einem Kurs von 25,25 Franken je Titel verkauft. Nach Abwicklung der Transaktion, deren Abschluss am 13. Oktober erwartet wird, wird der IT-Dienstleister der österreichischen Raiffeisen-Bankengruppe keine Anteile an SoftwareOne mehr halten. Infolge der Transaktion wird erwartet, dass sich der Freefloat (exklusive Aktien unter Lock-up) auf rund 58 Prozent erhöhen wird. Mit rund 29 Prozent werden die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Beat Curti und René Gilli zusammen weiterhin den grössten Anteil an SoftwareOne halten.