Oligarchen Kerimov und die Luzerner Strohpersonen: Sein Freund Studhalter weist Schuld von sich Dokumente aus Datenlecks zeigen, dass über Luzerner Strohmänner und Strohfrauen riesige Vermögen an Firmen des mittlerweile sanktionierten russischen Oligarchen Suleiman Kerimov verschoben wurden. Sein Luzerner Freund und Geschäftspartner Alexander Studhalter sagt, er habe Kerimov niemals geholfen, Vermögen zu verstecken oder zu verschleiern.

Der russische Oligarch Suleiman Kerimov bei einem Besuch im Kreml. Bild: Getty (26. Dezember 2018)

Es ist ein undurchsichtiges Geflecht aus Briefkastenfirmen, Milliardären und einfachen Bürgerinnen, Russen und Schweizern. Der «Tages-Anzeiger» und internationale Medien wie «BBC» und «Washington Post» haben am Montag und Dienstag über die verschlungenen Wege des Vermögens von Multimilliardär Suleiman Kerimov berichtet. Viele Vorgänge rund um den von der EU und seit kurzem auch in der Schweiz sanktionierten Oligarchen waren bekannt. Neu ist, dass erstmals Luzern als Hort von Strohmännern und Strohfrauen gezeichnet wird.

Grundlage des Berichts sind geheime Dokumente aus verschiedenen Datenlecks. Da diese nicht öffentlich sind, ist eine Überprüfung schwierig. Selbst die internationalen Journalisten müssen in ihren Berichten einräumen, dass am Ende offen bleiben muss, welche Personen oder welche Firmen wie viel Vermögen wohin und weshalb verschoben haben. Wenn es in einem Dokument heisst, eine Person sei die Inhaberin einer Firma, zeigt ein anderes Dokument das Gegenteil. Kaum Zweifel gibt es allerdings daran, dass der beschriebene Einsatz von Strohpersonen nicht gesetzeswidrig ist. Tatsächlich ist es zum Beispiel nicht strafbar, Firmenkonstrukte aufzubauen, um die wahren Begünstigten zu verschleiern. Diese Offshore-Praktiken sind in den letzten Jahren aber dennoch immer stärker in Verruf geraten. Nun zeigt sich, dass solche Konstrukte die Jagd auf Oligarchenvermögen massiv erschweren.

Alexander Studhalter in den Räumlichkeiten seiner Firma in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (16. März 2018)

Wie den Berichten zu entnehmen ist, liefen viele Transaktionen rund um Kerimov in Luzern ab. Laut dem «Tages-Anzeiger» half «eine ganze Schar von Strohleuten aus Luzern» während zehn Jahren, Milliarden des Putin-nahen Oligarchen und seiner Familie zu verschieben. Dieser Vorwurf führt direkt zu Alexander Studhalter. Er ist der Bruder des ehemaligen FCL-Präsidenten Philipp Studhalter. Alexander Studhalter sieht sich selber als Unternehmer und Investor, in den Berichten wird er aber als Treuhänder bezeichnet. Worin Einigkeit besteht, ist, dass Alexander Studhalter ein Freund von Kerimov ist und mit diesem in der Vergangenheit viele gewichtige Geschäfte gemacht hat. Alles Weitere ist umstritten.

Lokalpolitiker und Tätowierer als Partner

Ein Kunde von Studhalter ist oder war ein Tätowierer in Luzern. Dieser soll in den Jahren 2013 und 2014 rund 200 Millionen Dollar unklaren Ursprungs an Firmen von Kerimov oder dessen nahen Familienmitgliedern verschoben haben. Dies mit Hilfe einer Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln und einem Dollar-Konto im lettischen Riga. Darauf angesprochen, verweist er auf seinen Treuhänder Alexander Studhalter. Dieser widerspricht sogleich mehreren Experten, welche die Dokumente gesehen haben, und sagt, die Briefkastenfirma des Tätowierers habe ihm selber gehört. Eine Trust-Erklärung weise das eindeutig aus. Doch die Experten bleiben diesbezüglich skeptisch.

Der Tätowierer ist kein Einzelfall. Die Recherche rund um die Milliardengeschäfte der Familie Kerimov und von dessen Freund Studhalter «förderten zwei Dutzend Strohpersonen aus der Region Luzern zutage», heisst es in dem Bericht. Darunter seien Mitarbeiterinnen von Studhalter, Kunden wie der Tätowierer, Freunde und Familienmitglieder Studhalters. Ein Strohmann erzählt, dass er mit Studhalter einen Vertrag abgeschlossen habe, der ihn von aller Verantwortung entbunden habe. 4000 Franken erhielt er dafür pro Jahr.

Selbst der Präsident der Mitte-Partei einer «kleinen Luzerner Gemeinde» ist involviert. Laut einem Dokument hielt er über eine Firma auf den Britischen Jungferninseln eine indirekte Beteiligung an Polyus, dem grössten Goldproduzenten Russlands. Der Mitte-Lokalpolitiker spricht im «Tagi» von «Freundschaftsdienst» für Alexander Studhalter. Aus heutiger Sicht sei das «ein bisschen naiv» gewesen, «ein Fehler». Er habe sich später zurückgezogen.

Studhalter: «Die Strukturen boten rein administrative Vorteile»

Alexander Studhalter lässt auf Anfrage ausrichten, die Darstellung der Vorgänge in den Medien entspreche nicht den Tatsachen. Er habe keine Offshore-Strukturen für Kerimov unterhalten und ihm niemals geholfen, Vermögen zu verstecken oder zu verschleiern. Studhalter verhehlt allerdings nicht, bis 2017 legale Offshore-Konstrukte für eigene Geschäfte in Russland betrieben zu haben. Teilweise seien über solche Firmen gemeinsame Investitionen mit Kerimov in Russland getätigt worden, etwa im Bereich Immobilien oder Private Equity. Die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden habe 2013 geendet.

Studhalter betont, dass alle seine Firmen dem Schweizer Geldwäschereigesetz unterstanden und in der Schweiz geprüft, deklariert und besteuert worden seien. Inzwischen seien alle Offshore-Firmen liquidiert worden. In Bezug auf die Strohpersonen sagt er, dass solche «Nominees» in einem Treuhandverhältnis im Auftrag handeln. Er habe für seine eigenen Projekte Personen rekrutiert, die für ihn in einem Treuhand-Verhältnis bei Firmen als Nominee-Aktionär oder Direktor eingetragen waren. Nominees führten Aufträge aus, das wirtschaftliche Risiko lag aber beim Auftraggeber, also bei Studhalter. Am Beispiel des Tätowierers erklärt er: «Bankzahlungen im Umfang, wie sie in der Presse dargestellt wurden, wären unter dem Kundenprofil eines Tätowierers nie von der Bank genehmigt worden.»

Solche Strukturen mit «Nominees» und Offshore-Firmen hat Alexander Studhalter nach eigenen Angaben gewählt, um Firmenanteile auf verschiedenen Kanälen zu erwerben, um diese danach konsolidieren und weiterverkaufen zu können. «Sie boten rein administrative Vorteile, aber keine steuerlichen», sagt er.