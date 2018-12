Tourismus: Orascom-CEO Bichara erwartet bald Gewinn Dank Ägypten stehe der Immobilienentwickler vor der Rükkehr in die Gewinnzone.

Khaled Bichara, CEO von Orascom. (Bild: PD)



Der Immobilienentwickler und Hotelkonzern Orascom DH will schon bald wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Der Weg zur Gewinnschwelle sei nicht mehr weit, sagte CEO Khaled Bichara in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Die positiven Buchungstrends in Ägypten hielten an: «Wenn wir Ägypten separat anschauen, sind wir auf dem Weg zu einem neuen Rekordjahr», so Bichara. In El Gouna liege die Belegungsrate bei rund 80 Prozent, obwohl die Zimmerpreise in den letzten zwei Jahren beinahe verdoppelt worden seien.

Viel verspricht sich Bichara vom neuen Projekt in West-Kairo, für das vor kurzem eine definitive Vereinbarung unterzeichnet wurde. Der Eintritt in den Markt für Erstwohnungen bringe der Gruppe eine Differenzierung innerhalb von Ägypten, sagte der Orascom-Chef weiter. Das Projekt in Andermatt habe mit der Eröffnung des Radisson-Hotels und der Skiarena im Dezember die kritische Grösse erreicht und werde voll konsolidiert. (sda)