Ostschweizer Startup-Szene: St.Gallen und Thurgau machen gemeinsame Sache

Das Innovationsnetzwerk Startfeld spannt mit dem Startnetzwerk Thurgau zusammen. Erstmals fördern die beiden Institutionen gemeinsam einen Jungunternehmer: Der HSG-Student Kevin Gianom will mit seinem Startup Evenlox eine Web-Plattform für Eventlokalitäten und Eventdienstleistungen anbieten. Yusuf Barman

Übergabe Förderpaket an Evenlox. Von links: Tiziana Ferigutti (Startnetzwerk), Kevin Gianom (Evenlox AG), Lorenz Ineichen (Startfeld). (Bild: pd)

Der St.Galler Förderverein Startfeld wurde vor neun Jahren gemeinsam durch die Universität St.Gallen, die Fachhochschule St.Gallen, die Empa sowie die Stadt St.Gallen gegründet und unterstützt seitdem Jungunternehmen in der Region.

Bei ihrer letzten Zusammenkunft hatte das Startfeld-Expertenkomitee einen Thurgauer Gast dabei: Gemäss einer Mitteilung des Fördervereins Startfeld war das Thurgauer Startnetzwerk durch die Geschäftsführerin Tiziana Ferigutti vertreten. Grund dafür ist die Vergabe eines Förderpakets an das Thurgauer Gründer-Team hinter Evenlox. Erstmals fördern Startfeld und das Startnetzwerk Thurgau gemeinsam ein Startup.

Gründer ist ein HSG-Student aus Frauenfeld

Die Evenlox AG wird ab diesem Sommer eine Web-Plattform für Eventlokalitäten und zu einem späteren Zeitpunkt auch Eventdienstleistungen anbieten. Sie richtet das Angebot an Firmen und private Personen. Hinter Evenlox stehen die Gründer Kevin Gianom, Vitaly Polisky und ihr Team. Verwurzelt ist der junge Frauenfelder Kevin Gianom im Thurgau. Der Jungunternehmer studiert Master in Management, Organisation und Kultur (MOK) an der HSG und arbeitet gleichzeitig bei der HRS Real Estate AG in Frauenfeld.

Bis ihre Plattform online geht haben die Jungunternehmer noch einiges zu tun. Mit dem Erhalt des Förderpakets haben die Gründer jedoch bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht und können durch die Kooperation zwischen Startfeld und dem Startnetzwerk Thurgau auf zwei wichtige Weggefährten zählen.

Das Expertenkomitee hat letzte Woche beschlossen, dass Evenlox das grosse Förderpaket erhält. Kevin Gianom ist hocherfreut und erklärt während der Übergabe des Förderpakets: «Die neu entstandene Kooperation ist für uns ideal. Wir sind sehr dankbar für den wertvollen Support und diese massgeschneiderte Lösung.»

«Die Bedürfnisse der Startups stehen im Zentrum»



Zum ersten Mal arbeiten die beiden Ostschweizer Fördervereine Startfeld und Startnetzwerk Thurgau zusammen: «Die Bedürfnisse der Startups stehen im Zentrum. Kevin ist zwar im Kanton Thurgau zu Hause aber aufgrund seines Studiums trotzdem eng mit St.Gallen verbunden. Dies ist einer der Gründe warum Evenlox einen Projektpaten durch Startfeld erhält, jedoch die Dienstleitungen im Kanton Thurgau beziehen wird», erklärt Lorenz Ineichen, Projektleiter bei Startfeld.

Enger Austausch zwischen Thurgau und St.Gallen

Tiziana Ferigutti, Geschäftsführerin Startnetzwerk Thurgau, zeigt sich ebenfalls erfreut und ist stolz, dass Synergien zugunsten der Startups genutzt werden: «Dies ist ein weiteres Beispiel, dass die Zusammenarbeit auf einem engen Austausch basiert». Personen mit einer Geschäftsidee erhalten von Startfeld und dem Startnetzwerk Thurgau Unterstützung bei der Realisierung.