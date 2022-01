«Paradeplatz» Club lädt falschen Bundespräsidenten ein, Agenda-Chaos wegen WEF, Urs Schaeppi mit Zoom-Fauxpas und die Migros spoilert Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen.

Wie heisst dieser Mann? Guy Parmlin? Ignazio Cassis? Keystone

Hätten die Manager mittlerweile nicht digitalen Agenden, hätten sie wegen der vielen Verschiebungen und Absagen des WEF von Klaus Schwab wohl schon viele neue Terminheftchen kaufen müssen. Gestern wurde ein neues Datum bekannt gegeben: Vom 22. bis 26. Mai soll das WEF in Davos stattfinden – «solange die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet ist».

Ignazio Cassis ist Bundespräsident – ausser beim Business Club Mittelland. Dort hat diesen Titel noch immer Guy Parmelin inne. So steht es in der Ankündigung eines Vortrags im September – wobei die gewählte Schreibweise «Parmlin» ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist. Auffällig: Bei den Referenten aus der Wirtschaft geschahen keine Fehler. Ein Zeichen für die hiesige Wirtschaftspolitik?

Das Aufgebot konnte sich sehen lassen: Für die Lancierung des Digital- Trust-Labels, einer Kennzeichnung für sichere Webseiten und Apps, schickten die Veranstalter unter anderem alt Bundesrätin Doris Leuthard und Swisscom-CEO Urs Schaeppi vor. In für «Digital Shaper» stilechtem Englisch erklärten die beiden an der Online-Pressekonferenz, wie zentral heutzutage Datensicherheit sei. Dass sie dies auf Zoom, einer diesbezüglich wenig vertrauenserweckenden Plattform, taten, ging wohl in der Euphorie um das «weltweit erste Label für digitale Verantwortung» unter.

Die Migros von Präsident Fabrice Zumbrunnen verlegt mit dem «Migros Magazin» eine der meistgelesenen Zeitschriften der Schweiz – und hat diese Woche Serienfans den Spass verdorben. Im ersten Satz wird unvermittelt eines der wichtigsten Ereignisse der neuen Serie «And Just Like That» verraten. Dieser «Spoiler Alert» ist wohl auch dem Umstand geschuldet, dass das Film- und Seriengeschäft (noch) einer der wenigen weissen Flecken im Migros-Universum ist.

