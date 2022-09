«Paradeplatz» Denner erlaubt sich einen Schoggi-Fauxpas, so sähe die Swiss als Frau aus - und die Migros schafft es bis nach Indien Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen.

Da wo Lindt draufsteht, sollte eigentlich auch Lindt verfügbar sein. Nicht so in dieser Zürcher Denner-Filiale. bwe

Mars im Lindt-Regal? Der Denner-Fauxpas dürfte Lindt-CEO Dieter Weisskopf zur Weissglut bringen. Melanie Duchene / KEYSTONE

Der Zürcher Schokoladenkonzern präsentiert sich gerne als Premium-Marke, ist sich aber nicht zu schade, seine süssen Produkte auch in Discountern zu verkaufen. Keine Freude dürfte Lindt-Chef Dieter Weisskopf aber haben, wenn Denner-Chef Mario Irminger Schokolade von der US-Konkurrentin Mars in die Lindt-Regale stellt, so wie diese Woche in einer Zürcher Filiale geschehen. Dann wird aus süss schnell mal sauer.

Die Swiss - man vergisst es inmitten des Gezänks mit der eigenen Crew schnell einmal - feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Nun hat Airline-Chef Dieter Vranckx ein Hochglanzvideo dazu publiziert. Darin wird die Fluggesellschaft von einer Frau dargestellt, die mit einem Chatpartner über ihr Klimaengagement und die Pandemie sinniert. Auf Instagram gratulieren manche User der Lufthansa-Tochter. Der oberste Kommentar - wie auch viele weitere - stimmt aber gar nicht in die Feierlichkeiten mit ein. Er lautet: «Find my luggage» - Findet mein Gepäck.

20 Jahre Swiss - das feiert die Airline mit diesem PR-Video. Youtube

Migros, what else? George Cloo...äh, Fabrice Zumbrunnen präsentierte diese Woche die Kaffee-Innovation Coffee B. Michael Buholzer / KEYSTONE

Ob Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen es tatsächlich schafft, mit den neuen Coffee-B-Kugeln eine Kaffee-Revolution zu starten, vor der sich Nestlé-Lenker Mark Schneider mit seinen Nespresso-Kapseln in Acht nehmen muss, muss sich erst noch weisen. Auf jeden Fall ist das internationale Medienecho beeindruckend: Von der «Washington Post», über «Forbes India» bis hin zu «Fox» - zahlreiche Presseportale berichteten über die Koffein-Bällchen. Schon mal eine runde Sache.

Die SBB von Vincent Ducrot suchen Streit auf der Videoplattform Tiktok: So veröffentlichten sie ein Video eines Zuges mit defekten Türen. Als ein User schrieb, dass er das in Deutschland noch nie erlebt habe, konterten die SBB-Leute: «Ihr habt andere Probleme», schrieben sie an die Adresse der Deutschen Bahn. Diese erwiderte: «Das war jetzt aber nicht so neutral von euch». Dabei geht es auch nett: Das Video eines SBB-Zugbegleiters, der den Song «Wildberry Lillet» zu einem Werbespot für internationale Bahnreisen umkomponierte, zählt bereits über eine halbe Million Views.

Aus der Not Kapital schlagen: Das ist wenig ehrenvoll, doch um an Geld zu kommen, soll bekanntlich alles erlaubt sein. Diese Devise scheint sich der Getränkehersteller Valser bei seiner neuen Markenkampagne zu Herzen genommen haben. «Ein Hoch auf die Tiefen» lautet die Kampagne. Sie feiere die «Resilienz und die Stärke, mit der Menschen aus persönlichen Tiefpunkten hervorgehen». Schliesslich komme auch das Valser-Wasser aus den Tiefen der Alpen, begründet General Manager Vincent Rameau. Na ja. Wir wünschen Valser viel Kraft, um wieder aus dem Tief zu kommen.