«Paradeplatz» Harry Hohmeisters verrückte Reisen, das falsche Fleischversprechen der Migros - und saukalte SBB-Wartehäuschen Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen.

Twitter / @husme

Diese Woche trat Ex-Swiss-Chef Harry Hohmeister an einem Podiumsgespräch des Branchenverbands Iata in Madrid auf - und verlieh dabei sowohl als Lufthansa-Manager als auch als Familienvater seinem Ärger Ausdruck. Schlicht «verrückt» seien die heutigen Prozesse an Flughäfen für die Dokumentenkontrolle. Wenn man dann noch mit Kindern reise, sei alles noch mühsamer, sagte Hohmeister, der einen erwachsenen Sohn und ein 6-jähriges Kind hat.

Ex-Swiss-Chef Harry Hohmeister ist heute die Nummer 2 im Lufthansa-Konzern. Nick Soland / KEYSTONE

Da steckt zu wenig Fleisch drin - in doppelter Hinsicht. Ein Twitter-User postete diese Woche ein Bild einer Migros-Verpackung mit vegetarischem Ofenaufschnitt. Einmal zu, einmal geöffnet. Und siehe da: Wie oft gesehen bei anderen Produkten war sie bloss zu etwa zwei Drittel gefüllt. Weniger Food Waste, wird sich Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen gedacht haben - und dabei den Plastic Waste vergessen haben.



Die SBB von CEO Vincent Ducrot müssen sparen. Das fängt im Kleinen an: Ein Foto der Twitter-Nutzerin «Pandaqueen» zeigt ein neues Wartehäuschen, das nicht nur unbeheizt ist, sondern dem auch die Türe fehlt. «Das wird lustig im Winter», schreibt sie. Vielleicht sind die Bähnler aber auch nur optimistisch und die Züge fahren künftig so pünktlich, dass niemand mehr warten muss.