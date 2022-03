«Paradeplatz» Hoffnung auf «Dutti – the Sequel», das Comeback des Starbucks-Lenkers – und Memoiren aus dem Swissair-Pingpong-Club Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen.

Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler (1888-1962) vor einem Supermarkt 1950 auf dem Marktplatz in Zürich-Oerlikon. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Herbert Bolliger am 28. März 2017 an seiner letzten Bilanzmedienkonferenz als Migros-Chef. Walter Bieri / KEYSTONE

Beim Kino-Komplex Kosmos an der Zürcher Langstrasse hängt der finanzielle Haussegen schon länger schief. Inzwischen ist nicht mehr Regisseur und Initiant Samir am Steuer, sondern Ex-Migros-Kommunikationschefin Monica Glisenti. Sie kann sich neu auch auf die Gratis-Expertise ihres Ex-Chefs Herbert Bolliger verlassen, wie der «Tagi» berichtet. Fragt sich, ob statt James Bond und Batman bald neue Helden das Filmprogramm dominieren. Wie hoffen auf «Migros vs. Coop: This time it's personal!» und das Dutti-Sequel: «The Return of the Sales King».

Comeback: Howard Schultz. Ted S. Warren / AP

Bei Starbucks wird derweil statt des Klassikers «Und täglich grüsst das Murmeltier» die Adaptation «Und täglich grüsst der alte Chef» gezeigt. Denn auch bei der Kaffeehaus-Kette wiederholt sich die Geschichte endlos: Bereits zum dritten Mal übernimmt Starbucks-König Howard Schultz jetzt das Zepter. Aufgeschreckt in seinem Ruhestand wurde er offenbar durch sinkende Umsatzzahlen und den Aufstand seiner Baristas, die unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen, gar eine Gewerkschaft gründen wollen. Bei so viel Ärger kann man natürlich sein Rentnerleben nicht richtig geniessen, auch wenn man, wie «Forbes» weiss, 4 Milliarden Dollar besitzt.

«Die fliegende Bank»: Noch immer gibt es Überbleibsel aus Swissair-Zeiten. Susann Basler

Er ist einer dieser Überbleibsel, das an die gloriosen Schweizer Aviatikzeiten erinnert: Der Tischtennis-Club Bassersdorf, 1964 als TC Swissair gegründet. Wie das Lokalblatt «Dorfblitz» berichtet, wäre er nun aber mangels Mitglieder beinahe verschwunden. Eine Fusion mit dem TTC Embrach konnte dies verhindern. So kann Vorstandsmitglied Jürg Badertscher weiter in Erinnerungen an früher schwelgen: «Wir sind um die ganze Welt gereist und haben an Tischtennisturnieren teilgenommen. Von Asien bis nach Amerika haben wir an unzähligen Turnieren viel erlebt. Es war echt super.»