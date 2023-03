Paradeplatz Schweiz-Tourismus-Werber Nydegger lässt die Schaufensterpuppen tanzen ++ SBB-Chef Vincent Ducrot wird zum Bünzli ++ Coop setzt auf Handarbeit Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen.

Gelernte Floristin, heute Orell-Füssli-Vertriebschefin Simona Pfister. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Buchhandlung mit Café, so lautet das Expansionsrezept von Orell Füssli: Doch die neue Filiale im Bahnhof Bern, die im Herbst 2023 eröffnet werden soll, wird nicht nur mit einem «Café Corner» bestückt, sondern auch gleich noch mit einem Blumenladen. «Mein Traum als ehemalige Floristin wäre eine Kombination mit einem Blumenladen», sagte Simona Pfister, Vertriebsleiterin bei der grössten Schweizer Buchhandlungs-Gruppe jüngst zur «Schweiz am Wochenende». Gut, wenn man Chefin ist. Dann kann man sich seine Träume gleich selbst erfüllen.

Neue Marketing-Velowege bestreitet Martin Nydegger, Chef der mit Bundesmitteln alimentierten Werbeorganisation Schweiz Tourismus. Er hat rausgefunden, dass im vergangenen Jahr hierzulande nur rund 1,25 Millionen Frauen regelmässig in ihrer Freizeit «in den Sattel» gestiegen sind, während es bei den Männern doch 2,05 Millionen waren. «Das soll sich 2023 ändern», kündigt Nydeggers an und lanciert eine Kampagne, mit der Schweiz Tourismus «die Frauen im Velosport ins weltweite Schaufenster» stellen will. Schaufensterpuppen 2023, also. Da wünschen wir gute Fahrt.

Martin Nydegger, Direktor der Organisation Schweiz Tourismus. (KEYSTONE/Walter Bieri ) Walter Bieri / KEYSTONE

Unter Lokführern zirkuliert derzeit ein Foto der «Brot-Regelung» einer SBB-Kantine in Zürich. Auf dem Aushang wird festgelegt, dass «pro Gericht 1 Stück (daumenbreit)» inklusive sei. Jedes weitere koste 30 Rappen. Zur Illustration haben die Betreiber ein korrekt geschnittenes Brot fotografiert. «Wie man erkennt, dass man in der Deutschschweiz ist», heisst es zum Foto eines Westschweizer Lokführers. Man fragt sich: Ist der Freiburger SBB-Chef Vincent Ducrot wegen seiner Zeit am Hauptsitz in Bern bereits zum Deutschschweizer Bünzli geworden?

Lieblose Massenware war gestern: Mit diesem Versprechen versucht Coop-Chef Philipp Wyss bei seinem Filialformat «Coop to go» die urbane Kundschaft in die Läden zu locken. In der Filiale in Zürich-Oerlikon kommt sogar das Müesli aus der Manufaktur, wird also von Hand zubereitet. Hält dieser Trend an, kann die Belegschaft aufatmen. Auch wenn durch Selbstbedienungskassen einige Stellen wegfallen sollten, ist Handarbeit weiterhin gefragt.