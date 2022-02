«Paradeplatz» Swisscom-Chef Urs Schaeppi geht unter die Influencer, Federer gibts aus Schoggi - und die süsse Swiss-Frage Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen.

Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist jetzt auf Tiktok. Screenshot TikTok

Kundinnen und Kunden der Swisscom streamen seit Freitag CO 2 -frei. Alle Abos seien nun «klimaneutral», so der Telekomkonzern. Um diese Nachricht unter die Leute zu bringen, geht Chef Urs Schaeppi unter die Influencer. In einem Video auf der Plattform Tiktok erklärt er, wieso das Thema wichtig ist – und verweist auf seine Büropflanze, die ihn «immer daran erinnern werde». Dass laut einer Studie 3,7 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen auf Video-Streaming entfallen und Tiktok einen erheblichen Anteil daran hat, sagte ihm seine Pflanze wohl nicht.

Die «Suisse Leaks» zur Credit Suisse dürften Bankenbotschafter und Tennis-Maestro Roger Federer alles andere als angenehm sein. Bisher ging der Baselbieter diesbezüglich auf Tauchstation, wie auch sonst oft bei politisch heiklen Debatten. Da dürfte er sich umso mehr über das Werk von Maître Chocolatier Jorge Cardoso freuen. Der Freiburger hat eine lebensgrosse Statue von Federer aus 100 Prozent Schokolade hergestellt. Viel süsser als Bankkonti von Oligarchen und Diktatoren!

Diese Woche stellte Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour die neue Premium-Economy-Klasse an Bord der Airline vor - ein Mix aus Economy- und Business-Klasse. Mehr Platz für mehr Geld. Stellt sich die Frage: Gibt es für die Passagiere die klassische Swiss-Schoggi aus der Economy, produziert von der Migros-Tochter Frey? Oder die edlere Lindt-Schoggi aus der Business-Klasse? Oder gar beides?!