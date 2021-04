Parteipolitik Im SRG-Verwaltungsrat gibt die Mitte den Ton an – Regeln zur Parteizugehörigkeit gibt es beim Rundfunk nicht In Verwaltungsräten von bundesnahen Betrieben nehmen Politiker seltener Einsitz. Anders sieht es bei der SRG aus: Dort sind sieben von neun Mitgliedern in einer Partei – und eine schwingt obenaus.

Der SRG-Verwaltungsrat ist politisch besetzt. Keystone

Sollen Politiker im Verwaltungsrat von bundesnahen Betrieben Einsitz nehmen? Die Ernennung des früheren SP-Präsidenten Christian Levrat zum Post-Präsidenten durch Parteifreundin Simonetta Sommaruga hat die Filz-Diskussion neu belebt. Doch der Trend geht in eine andere Richtung: In den Verwaltungsräten von SBB, Swisscom und Co. sitzen immer weniger altgediente Politiker.

Anders sieht das ausgerechnet bei der SRG aus. Im Unterschied zu den genannten Betriebe ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk vom Bund unabhängig. Es gibt kein Aktienkapital, das die öffentliche Hand an der SRG hält. Die Distanz zur Politik ist gewollt. Nur so kann das grösste Medienhaus der Schweiz unabhängig berichten, das ist die Idee. Doch im eigenen Verwaltungsrat setzt die SRG auf so viele Politiker wie kein vergleichbares Unternehmen.

SP und SVP sind untervertreten

Im neunköpfigen Gremium haben sieben Mitglieder eine Parteimitgliedschaft. Die Mitte stellt mit Jean-Michel Cina, Luigi Pedrazzini und Vincent Augustin gleich drei Mitglieder. Die FDP entsendet mit Mario Annoni und Ursula Gut-Winterberger zwei Vertreter. Die beiden wählerstärksten Parteien, die SP und die SVP, halten mit Andreas Schefer und Marc Furrer hingegen nur je einen Sitz. Parteilos sind die Wissenschaftlerin Sabine Süsstrunk und die Werbefachfrau Alice Šáchová-Kleisli.

Wie kommt es, dass jeder dritte Verwaltungsratssitz der SRG von einer Partei besetzt wird, die bei den letzten Nationalratswahlen auf einen Wähleranteil von 11,4 Prozent kam? Die Mitte und ihre Vorgängerin CVP dominieren den SRG-Verwaltungsrat schon seit Jahren. Von einer «so legendären wie umstrittenen engen Bande» schrieb die NZZ vor drei Jahren.

SRG-Sprecher Edi Estermann will nichts von einer Übervertretung wissen. «Von neun Mitgliedern sind nur drei Mitglieder der Mitte», sagt er. «Zwei davon wurden als Regionalpräsidenten von den Mitgliedern der Regionalgesellschaften gewählt.»

«Es gibt keine Regelungen »

Der Verwaltungsrat der SRG setzt sich aus den Präsidenten der vier Regionalgesellschaften zusammen, die dem Gremium von Amtes wegen angehören. Zwei von ihnen sind Mitglied der Mitte und je einer der FDP und der SP. Drei weitere Mitglieder werden durch die Delegiertenversammlung gewählt. Dabei handelt es sich um den Präsidenten Jean-Michel Cina und die beiden parteilosen Mitglieder. Zwei Verwaltungsräte wählt der Bundesrat. Dabei handelt es sich derzeit um je ein FDP- und SVP-Mitglied.

Reglementiert ist das Thema nicht, sagt Estermann. «Es gibt bei der SRG keine statutarischen oder internen Regelungen bezüglich der Parteizugehörigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats.» Der Verwaltungsrat übe die strategische Leitung des Unternehmens aus. «Die SRG bewegt sich in einem politischen Umfeld, sowohl auf nationaler als auch sprachregionaler Ebene. Somit sind die politischen Erfahrungen einzelner Verwaltungsrats-Mitglieder bei dessen Aufgabenerfüllung von Bedeutung», sagt er.

Immerhin: Wenn es auch keinen Parteiproporz gibt, in anderer Hinsicht muss sich die SRG um Ausgeglichenheit bemühen. «Die SRG ist verpflichtet, die Vorgaben betreffend der Geschlechter-Aufteilung und der Vertretung der Sprachregionen in seinen obersten Führungsgremien einzuhalten», sagt Estermann.