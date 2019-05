Partners-Group-GV: Sämtliche Anträge genehmigt

An der heutigen Generalversammlung der Partners Group Holding AG in Cham genehmigten die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats. Damit wird eine Dividende in der Höhe von 22 Franken je Aktie ausgeschüttet, wie das Unternehmen bekanntgab. Die Auszahlung ist für den 21. Mai 2019 geplant. (rab)