Perlen Altpapier und Kunststoffe knapp: Höhere Rohstoffpreise setzen Luzerner CPH-Gruppe zu Die Industriegruppe CPH konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2021 zwar steigern, der Gewinn brach aber ein. Die Gründe sind bei Lieferengpässen und Preissteigerungen bei einigen Rohmaterialien zu suchen.

Papierrollen am CPH-Hauptsitz in Perlen. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Die gestiegenen Rohstoffpreise setzen auch der Luzerner Industriegruppe CPH Chemie + Papier Holding zu. Zwar ist der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 5,1 Prozent auf 243,7 Millionen Franken gestiegen. Das Betriebsergebnis (Ebit) aber sank auf 5,7 Millionen Franken, was einem Rückgang von 67,8 Prozent entspricht.

Von den drei Geschäftsbereichen konnte einzig die Chemiesparte einen deutlichen Zuwachs auf allen Ebenen verzeichnen. Diese profitierte von Nachholeffekten und verbuchte hohe Auftragseingänge bei zahlreichen Produktlinien, allen voran bei Molekularsieben für die Aufkonzentration von Sauerstoff.

Die beiden anderen Geschäftsbereiche – Papier sowie Verpackungen – konnten dagegen nicht im gleichen Umfang von der Wirtschaftserholung in den vergangenen Monaten profitieren. Die zum Teil sprunghaft gestiegene Nachfrage führte bei einigen Rohmaterialien zu Lieferengpässen und enormen Preissteigerungen.

In der Verpackungssparte waren viele der eingesetzten Kunststoffe knapp. In der Folge zogen die Preise sehr stark an. Diese konnten wiederum nur mit Verzögerung an den Markt weitergegeben werden, woraufhin die Marge unter Druck geriet, wie CPH mitteilte.

In der Papiersparte bildet Altpapier den wichtigsten Rohstoff. Mit der rückläufigen Produktionsmenge von grafischen Druckpapieren während der Coronapandemie wurde auch weniger Altpapier gesammelt. Dieses niedrige Altpapierangebot traf im Frühjahr 2021 auf eine anziehende Nachfrage nach Zeitungsdruck- und Magazinpapieren. Die Situation wurde zusätzlich verschärft durch die hohe Nachfrage nach Mischpapier, welches die Kartonindustrie zu Verpackungen für den boomenden Onlinehandel verarbeitete. Als Folge stiegen die Altpapierpreise und das Ergebnis der Papiersparte fiel negativ aus – wie die Geschäftsleitung dies bereits im Februar prognostiziert hatte.

Im weiteren Jahresverlauf erwartet CPH vorerst keine Verbesserung. Das Nettoergebnis fürs ganze 2021 dürfte daher nur «knapp positiv» ausfallen. (gr)