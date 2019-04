Peter Schaub wird Mobimo-Präsident An der Generalversammlung wurden alle Anträge genehmigt. Maurizio Minetti

An der Generalversammlung der Mobimo Holding am Dienstag in Luzern ist Peter Schaub, bisher Vizepräsident, zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt worden. Er folgt damit auf Georges Theiler.

Die Aktionäre der Immobilienfirma stimmten auch der Wahl der neuen Mitglieder Christoph Caviezel, bisher CEO, und Bernadette Koch zu. Alle sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder (Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernard Guillelmon und Wilhelm Hansen) wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Auch die weiteren Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt. Daniel Ducrey nutzte die Gelegenheit, sich den Investoren vorzustellen. Er übernimmt heute die CEO-Funktion.